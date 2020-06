La maternité de Nuku Hiva prend des couleurs

Nuku Hiva, le 26 juin 2020 – A l'initiative de la directrice de l'hôpital marquisien, une classe d'arts plastiques a mis en pratique son récent apprentissage pour donner un grand coup de fraîcheur à la maternité.



Depuis le début de l'année scolaire, les élèves de 2nd du lycée de Nuku Hiva peuvent s’inscrire à une option "Arts plastiques" pour acquérir des points supplémentaires au bac. La directrice de l’hôpital des Marquises, Murielle Arondeau, en a profité pour proposer à ces lycéens et à leur professeure de dessin, Emeline Cholley, de décorer les murs blancs de la maternité marquisienne, dont les travaux de rénovation viennent de s’achever.

Une proposition qui a tout de suite réjoui les élèves ; notamment les jeunes filles de la classe.

Ainsi, pendant plusieurs semaines, les lycéennes et leur enseignante ont travaillé en classe sur la conception théorique de divers projets, sur la réalisation de dessins puis de pochoirs ainsi que sur le choix des couleurs appropriées à cet espace occupé par de futures mamans, des mères de famille et des bébés.



"Au début, on s’est réunies pour choisir le thème, expliquent Louise, Elisabeth et Raenga. Nous avons hésité entre le monde animal, le milieu aquatique et au final nous avons choisi les fleurs dans des tons pastels. On est plutôt contentes des premiers résultats, d’autant que le personnel hospitalier est passé régulièrement voir l’avancée de notre décoration et nous a encouragées."

Pour Mme Cholley, leur professeure d’arts plastiques, l’implication dans la vie locale est un des éléments clé de ce projet artistique : "Les élèves ont montré beaucoup d’engouement pour ce projet qu’elles ont préparé au collège mais qu’elles ont réalisé hors temps scolaire ; les mercredis après-midi et les samedis matin. Elles apprécient beaucoup de s’impliquer dans la communauté et notamment le fait de réaliser un projet qui va être vu par les habitants des Marquises, puisque la maternité accueille des personnes de tout l’archipel, et qui va rester."



Le travail de décoration de la maternité devrait être totalement terminé demain.