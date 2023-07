La marine péruvienne en escale à Papeete

Tahiti, le 13 juillet 2023 - En plein tour du monde afin de former ses cadets de la marine péruvienne, le navire-école B.A.P Unión fait sa première escale dans les eaux chaleureuses de Tahiti et ses îles. Le vaisseau à quatre mâts, symbole du savoir-faire péruvien en construction navale, est ouvert au public polynésien jusqu'à dimanche.



Ce jeudi, la ville de Papeete accueillait dans sa rade le B.A.P Unión. Présent à Tahiti jusqu'au 16 juillet, le bateau ouvre ses portes au public tous les jours, de 10 heures à 17h30. Construit par les chantiers navals des Services industriels de la marine (SIMA) situés à Callao, au Pérou, le B.A.P Unión est le premier navire-école construit par la marine péruvienne. Long de 115 mètres et présentant un tirant d'air de 53 mètres, le quatre-mâts barque est le deuxième plus grand au monde. Et pour déplacer ses 3 200 tonnes, le navire a besoin de ses 250 matelots afin de manipuler les 24 voiles couvrant une surface totale de 4 324 m2. Un labeur rude et exigeant à l'origine de la devise du navire : “Forging sailor's character” ou “Qui forge le caractère du marin”.



Pour le capitaine du bateau, José Luis Arce Corzo, cette devise est une fierté qui se manifeste tous les jours : “Les cadets travaillent et s'entraînent durement. Manipuler ces voiles est un travail difficile qui demande de l'attention et de la rigueur, d'autant plus lorsque nous nous rendons dans des zones froides à moins de 0°. La mer forge ces hommes et ces femmes d'une manière unique.”



Une escale “spéciale”



Actuellement en escale sur le territoire, le bâtiment et son équipage en profitent pour remplir leur deuxième mission. En effet, en plus d'être un navire-école pour la marine péruvienne, le bateau fait également office d'ambassade itinérante. À son bord, vous y trouverez un auditorium, une bibliothèque, une plateforme informatique et des salles de classe pour l'instruction des cadets à la navigation (astronomie, météorologie, océanographie, hydrographie et opérations et manœuvres navales). De plus, fière de son terroir, “la casa Peru” expose ses produits traditionnels tels que le café, le cacao, des peintures ainsi que du textile. Ce tour du monde est l'occasion pour le B.A.P Unión de partager les connaissances et la culture péruvienne.



Et de toutes les escales prévues durant ce voyage initiatique, Tahiti tient une place particulière pour l'équipage : “Il y a un historique avec cette partie du monde, la Polynésie française, qui rend cette escale spéciale”, confie l'ambassadeur du Pérou, Vitaliano Gallardo Valencia, venu spécialement d'Australie pour l'occasion. “Nous sommes géographiquement face à face, et les théories concernant des voyages entre la Polynésie et le Pérou sont nombreuses. Nos légendes en parlent beaucoup. Ce type de rencontre aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de reconstruire ce lien et cette proximité entre nos deux pays. Pour nous, l'océan Pacifique représente davantage un pont qu'un espace de séparation.”