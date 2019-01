La marine israélienne porte secours à un Français à la dérive en mer

Jerusalem, Non défini | AFP | vendredi 18/01/2019 - La marine israélienne a porté secours à un marin français qui dérivait en Méditerranée depuis des semaines, a indiqué l'armée vendredi.



Le marin a été récupéré jeudi soir alors qu'il naviguait radio cassée et sans gouvernail non loin des côtes de la bande de Gaza, territoire palestinien entre le rivage israélien et la frontière égyptienne, a dit l'armée sur Twitter.

Une porte-parole de l'armée interrogée par l'AFP a décrit le marin comme un pêcheur venant d'Egypte et naviguant en direction de Gaza. Blessé à la jambe, il a été transféré vers un hôpital de Tel-Aviv, a-t-elle ajouté.

L'armée a publié la photo d'un homme souriant à la barbe poivre et sel, revêtu d'une veste de mer et d'un bonnet et entouré de soldats à bord de ce qui semble être une embarcation israélienne.

On ignore tout de la provenance et de l'identité du marin. L'armée israélienne n'a pas apporté plus de précisions sur le sujet.

L'ambassade de France à Tel-Aviv a indiqué avoir été informée par l'armée israélienne, mais ne pas disposer de plus d'informations.