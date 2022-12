La marina Taina fête sa 10e année sous pavillon bleu

Tahiti, le 21 décembre 2022 - Mercredi, la marina Taina a renouvelé pour la dixième année consécutive le pavillon bleu dressé au-dessus de la capitainerie. Ce drapeau, signe de la qualité des eaux, fait la fierté de la mairie et des personnes qui œuvrent chaque jour pour que perdure le label.



Le pavillon bleu de la marina Taina à Punaauia a fêté ses dix ans mercredi. Un anniversaire qui a une signification pour tous ceux qui s’emploient chaque jour pour le garder perché au-dessus de la capitainerie. Le pavillon bleu, c’est une reconnaissance internationale pour la marina qui indique la qualité de ses eaux et ses services. A cette occasion, un pot a été organisé en présence du tāvana de la ville et de tous les acteurs du site. Pour Nikkis Calmagis, le tout nouveau référant pavillon bleu de la capitainerie “c’est une pression de succéder à Manutea Gay” mais il espère également “continuer à améliorer sans cesse l’excellence de la marina”.



Reconnaissance internationale



“C’est un label de qualité à rayonnement internationale qui concerne les marinas et les plages de littoral, c’est souvent très important pour les touristes, les étrangers qui viennent à Tahiti” explique Manutea Gay, l'ancien référent et conseiller technique de la capitainerie, “la marina adhère depuis dix ans au pavillon. Tous les ans, nous présentons à un jury, basé à Paris, un dossier avec des objectifs qui doivent être réalisés durant l’année, qui par la suite va être envoyé au comité international de Copenhague pour validation ou non”. “Si notre dossier n’est pas validé, nous devons tout de suite descendre le pavillon. C’est à renouveler tous les ans”, continue Manutea.



Ainsi, ce gage de qualité doit inciter à une amélioration constante des services du site, mais aussi de ses actions sociales ou environnementales. “L’année dernière, au lieu de le détruire, nous avons déplacé et replanter un gros bloc de coraux, qui petit à petit obstruait le passage de la marina” raconte l’ancien conseiller technique. Des tests sanitaires sur la qualité de l’eau sont aussi effectués chaque année, tout comme la qualité des bouées, pontons et autres cordes qui est constamment vérifiée. Du côté de l’engagement social, le nouveau référant Nikkis Calmagis annonce que des “sorties en bateau pour des enfants défavorisés” vont être organisées courant de l’année 2023.







Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 21 Décembre 2022 à 16:25 | Lu 114 fois