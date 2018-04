La mangrove : notre amie ou notre ennemie ?

répondre à ces questions pour aider les décideurs à adopter une démarche de décision éclairée pour le bien-être des peuples des îles (bénéfices socio-économiques et écologiques)".

"Afin de déterminer si on assiste ou non à un remplacement des écosystèmes littoraux endémiques par de la mangrove, l’Université de Nantes va conduire une étude d’analyse spatiale. Étant donné la surface minime de l’étendue des mangroves sur certaines îles, il est nécessaire d’utiliser des images satellites à très haute résolution dont l’acquisition est comprise dans cette proposition",

Un membre de la Fape basé à Papeete, un membre des associations présentes localement et un guide local se joindront à l’expert-géographe. L’expert pourra ainsi former les bénévoles locaux aux identifications d'espèces, aux relevés de terrain. Un séminaire public sera organisé à Papeete pour sensibiliser le public à ces questions ainsi qu’un séminaire de restitution une fois le travail de l’expert finalisé

Cette phase d’échanges et de formations mutuelles permettra de tisser des liens entre l’expert scientifique d’une part, le tissu associatif local de l’autre, et le Réseau National d’Observation des Mangroves qui comprend des gestionnaires de tous les territoires d’Outre-mer. Ces échanges se feront autour de la mission de vérification cartographique de terrain prévue sur 20 jours sur les six îles où sont présentes les mangroves introduites. Ce sont ainsi six îles de Polynésie française qui seront visitées, avec à chaque fois trois jours de terrain comprenant une journée en bateau pour les zones difficiles d’accès à pied. L'objectif est de former les représentants d’associations villageoises locales aux relevés de terrain tout en établissant une reconnaissance des mangroves présentes sur le littoral ainsi que les espèces indigènes qu’elles remplacent."

La FAPE souhaite pouvoir "explique la Fape. Celle-ci souhaiterait pouvoir associer les associations qui la composent au travail de cet expert-géographe sur les six îles où sont présentes les mangroves. "", explique la fédération, présidée par Winiki Sage.La Fape souhaite acquérir d'ici septembre les données géographiques pour que la seconde phase, sur le terrain, puisse se dérouler sur le mois de septembre."Un séminaire devrait être organisé dans la foulée à Papeete pour sensibiliser le grand public à la question épineuse de la présence des mangroves introduites et de leur progression exponentielle.D'octobre à décembre, les données seront analysées. L'objectif est notamment de compter le nombre de pieds de palétuviers présents en Polynésie. En 2003, on dénombrait environ 36 000 pieds. En 2014, 128 000 avaient été recensés. Une comparaison sera également faite entre les populations de poissons et d'invertébrés des mangroves et des sub-mangroves (quatre espèces indigènes), et permettra ainsi d'identifier les enjeux du remplacement progressif de ces dernières (impact positif, neutre ou négatif sur les écosystèmes environnants).Les résultats seront présentés au grand public en début d'année prochaine.