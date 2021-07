La majorité de Tony Géros mise à mal à Paea

Mike Chong Ayou s'est d'abord excusé auprès des administrés de Paea pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps à la mairie. “Ils ont vécu des moments très difficiles” assure-t-il, en référence aux coups reçus ou encore au retrait de délégation et des fonctions de certains adjoints et conseillers. “Ce n'est pas facile car on a cru jusqu'au bout à cette alliance”.



Il affirme que les relations délétères entre le tāvana Tony Géros et sa sixième adjointe Madeleine Teahua datent de février dernier. Selon Mike Chong Ayou, si ces problèmes avaient été réglés, “on n'aurait jamais eu cet acte (ndlr le coup de poing) qui a été commis le 10 mai (...). Il y a eu des alertes, des signes et il fallait prendre des décisions rapides”. L'ex-premier adjoint a annoncé que les huit élus Tahoeraa au conseil municipal de Paea siégeront dorénavant au sein de la minorité qui sera “constructive pour le bien-être de la population”. Un terme très en vogue chez nos élus.



Pas question, pour l'instant, pour Mike Chong Ayou de renverser la petite majorité de Tony Géros. “Aujourd'hui, on n'est pas dans cette perspective là. Il faut voir comment la situation va évoluer”. Il a ensuite sorti le parapluie : “Pour les grandes décisions on se réfère toujours au conseil politique" en rappelant que même pour l'alliance avec le Tavini, il est passé par le conseil politique du Tahoeraa.



En attendant la décision du conseil politique du parti orange, son président Gaston Flosse a accepté la demande de Mike Chong Ayou “pour des problèmes internes au Tavini, Tony Géros s'en prend au Tahoeraa (...). On ne peut pas tolérer cela” assure le Vieux lion.