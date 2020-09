La mairie de Huahine en reconstruction

Fare, le 28 septembre 2020 - Détruite il y a quelques mois par un incendie, la mairie de Huahine renaît petit à petit de ses cendres. Une inauguration est programmée pour la fin 2021, peut-être à l'occasion de la course Hawaiki nui va'a.







Prévus sur deux ans et pour une enveloppe de 150 millions de Fcfp, les travaux de réfection de la mairie de Huahine ont débuté quasiment dans la foulée de l'incendie ravageur survenu au mois de mars de l'an dernier, en fait dès la fin de l'enquête de gendarmerie. Depuis, les choses ont bien avancé puisqu'à ce jour, la structure est hors d'eau avec la pose de la toiture qui est quasiment terminée.



Bien que contrariée par la crise sanitaire actuelle, l'avancée des travaux est telle que la commune envisage déjà une inauguration pour la fin de l'année 2021, vraisemblablement à l'occasion de la Hawaiki nui va'a. Le symbole serait fort après une mauvaise année 2020, tant pour la mairie que pour la course dont l'édition 2020 a dû être annulée.



A quelque chose malheur est bon, puisque le maire reconnaît lui-même que les anciens bâtiments, âgés de 40 ans, étaient devenus vétustes et inadaptés à une réception du public dans les meilleures conditions possibles. Si le financement de ces travaux est dû en grande partie à la couverture de l'assurance, le maire, Marcelin Lisan, regrette toutefois l'absence de l'aide de l'Etat : « C'est la maison du peuple, on dépend de l'Etat et ce serait normal qu'il participe à la remise en état ».