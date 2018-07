La mairie de Faa'a déçue par le projet d'aménagement de Vaitupa

FAA'A, le 25 juillet 2018. La ministre du Tourisme et du travail, Nicole Bouteau, a rencontré, lundi, le maire de Faa'a, Oscar Temaru, et une partie de son conseil municipal, afin de leur présenter l’état d’avancement du projet d’aménagement du site du Motu Ovini (Vaitupa). Le projet présenté a déçu la commune, qui espère un aménagement différent.





Aujourd'hui, le site de Vaitupa à Faa'a est utilisé pour l’organisation de nombreuses manifestations. "Il présente également un réel potentiel touristique, de par sa proximité avec certains hôtels et le futur Village Tahitien", souligne le gouvernement, qui prévoit un aménagement du lieu sur le modèle de ce qui a déjà été réalisé aux Jardins de Paofai.



Lundi, la ministre du Tourisme Nicole Bouteau a détaillé ce projet au conseil municipal. Le programme d’aménagement envisagé, consiste en la réalisation d’un parc paysager sur trois hectares. Il comportera des espaces verts ainsi qu’un parcours sportif équipé d’agrès ; un espace buvette ; une esplanade centrale qui pourra éventuellement accueillir des roulottes en soirée ; une aire de jeux pour les enfants ; un terrain de beach soccer/volley ; des sanitaires et douches ; ainsi qu’un slipway pour les pirogues.



Mais le projet présenté par la ministre n'a pas séduit la commune de Faa'a. Dans un communiqué, celle-ci a regretté que ne figure pas " un accès à la mer via l’aménagement d’une plage artificielle" comme il aurait été convenu avec l'ancien ministre du Tourisme Jean-Christophe Bouissou.



La mairie regrette aussi que n'apparaisse plus "la salle multi usages qui devait accueillir des spectacles, conférences et autres activités". "Le Pays souhaite installer ceci au futur village Tahitien de Punaauia. (...) Les élus municipaux ont fortement déploré ce fait, faisant une nouvelle fois de Faa’a, le parent pauvre des aménagements du Pays, qui préfère multiplier les logements sociaux sur la commune au lieu de multiplier les zones d’activités pour la population", complète la commune.