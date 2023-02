La lutte contre la filariose continue aux Gambier et à Huahine

Tahiti le 7 février 2023 - Deux campagnes de distribution de médicaments contre la filariose vont être menées les 20 février et 25 mars prochains par la Direction de la santé à Huahine et dans les Gambier. Tahiti et Moorea ne font plus partie des zones actives de circulations de l'éléphantiasis.



La filariose continue de circuler à Huahine et dans l’archipel des Gambier. C’est pourquoi la Direction de la santé organise deux campagnes de distribution de traitement les 20 février et 25 mars prochains dans ces deux localités. La direction de la santé incite toutes les personnes ayant passé au moins 3 mois à Huanine ou aux Gambier ou ayant été en contact avec quelqu'un porteur de filaires, à se faire connaître auprès d’un soignant. La filariose étant une maladie à déclaration obligatoire, chaque nouveau cas sera ainsi signalé au bureau de la veille sanitaire.

Surveillance systématique À Tahiti, Moorea-Maiao, dans l’archipel des Australes, aux Marquises Nord et dans l’archipel des Tuamotu, les campagnes de traitement de masse sont interrompues. Après avoir effectué un bilan des contaminations dans ses dernières îles, la Direction de la santé a estimé que les données obtenues étaient “satisfaisantes ”. Les autorités sanitaires s’appuient sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour évaluer et adapter leur stratégie de lutte contre la filariose.



Dans le reste des îles Sous-le-Vent et aux Marquises Sud, les analyses menées en 2022 ont constaté que la maladie ne se propageait plus. Cependant, une surveillance systématique des habitants est maintenue sans campagne de traitement de masse pour confirmer les conclusions de la Direction de la santé.



Rappelons que depuis 2015, suivant les conseils de l’OMS, la Direction de la santé a changé sa stratégie de lutte contre la filariose. Des enquêtes de surveillance sont ainsi menées auprès des populations polynésiennes.

La filariose ça fait quoi ? La filariose lymphatique, souvent appelée éléphantiasis, est une maladie tropicale transmise à l’homme par des moustiques ‘Aedes Polynesiensis’ porteur de parasites filaires. L’infection entraine une altération du système lymphatique (système permettant d’éliminer les bactéries et cellules endommagées du corps) et peut dans les cas les plus graves entrainer le gonflement durable de certaines parties du corps. À ce stade incurable, les malades souffrent de douleurs voire de handicap sévère, et sont souvent l’objet de stigmatisations sociales.

Rédigé par Guillaume Marchal le Mardi 7 Février 2023 à 16:37 | Lu 166 fois