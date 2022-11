La lutte continue entre Tiare Tahiti et Mira à Moorea

Moorea, le 15 novembre 2022 - À l’issue de la 6e journée de la phase 1 du championnat de Moorea, qui s'est jouée le week-end dernier, Tiare Tahiti et Mira continuent leur duel à distance en tête du classement. Tohiea profite de sa victoire contre Tiare Anani (2-0) pour rester au contact des deux leaders.



Pour le premier match de cette sixième journée, Tiare Hinano devait recevoir samedi Mira sur le stade Pihaena. Mais en raison du décès d’un ancien membre de son bureau, le club hôte s’est résolu à déclarer forfait pour ce match. Résultat, le club de Pihaena perd la rencontre sur tapis vert sur un difficile 3-0 et ne récolte en conséquence aucun point au classement général. Cette victoire sur le papier a permis à Mira de garder provisoirement la tête du classement, dans l’attente du résultat du match ente Tiare Tahiti et Tapuhute, dimanche sur le stade de Afareaitu. La formation de Maharepa, coleader, devait en effet absolument l’emporter pour ne pas se faire doubler par Mira.



Tout a bien commencé dimanche pour les joueurs de Moana Friedman, président de Tiare Tahiti. Dès la deuxième minute, en tirant profit d’une erreur de relance de la défense de Tapuhute, Severin Punu a décoché une puissante frappe de demi-volée dans le but de Teraimoana Teraitua. Avec la pluie, le portier des blancs n’a pu maitriser la balle qui lui a glissé des mains pour terminer en fond de cage. Quelques secondes plus tard, Tiare Tahiti aurait pu doubler la mise. À la réception d’une longue transversale de Félix Mairau, Ernest Addlof a vu son tir contré de justesse par la défense adverse (3e). À la 10ème minute, c’est cette fois-ci Manutahi Mataiao, le défenseur de Tapuhute, qui a sauvé de justesse son but en contrant une dangereuse frappe de Ronald Teraiharoa après que ce dernier a bénéficié d’un excellent service de Manarii Porlier.



Globalement dominés par la force collective des verts, les joueurs de Haapiti sont cependant parvenus à petit à petit revenir dans le match en misant plutôt sur leurs individualités. Teraupoo Tepa, très bien vu sur le flanc gauche de Tapuhute, a notamment dribblé quelques défenseurs adverses avant d’offrir un caviar à Tevahitua Tepa. Ce dernier a toutefois vu sa frappe vainement percuter la lucarne droite de Michel Manea, le gardien des verts (20e). À la demi-heure de jeu, c’est cette fois-ci Tauirarii Stergios, l’ailier droit de Tapuhute, qui a utilisé sa vitesse de pointe pour éliminer les défenseurs verts sur son flanc droit, mais ce dernier a choisi de frapper tout droit sur le portier adverse, en fin de course, au lieu de servir ses coéquipiers pourtant très bien placés. Quelques minutes après, Vahinetua Rui a profité d’un nouvel exploit technique de Teraupoo Tepa, pour se mettre en bonne position face à la cage adverse. Son tir a toutefois heurté le poteau droit de Tiare Tahiti. Les deux formations ont finalement terminé cette première période avec ce petit avantage pour la formation de Maharepa.



Tiare Tahiti prend le dessus après la mi-temps



Au retour des vestiaires, le match a basculé après que James Dexter, le milieu de terrain de Tapuhute, s’est fait expulser suite à un second carton jaune récolté. Tiare Tahiti a dès lors profité de sa supériorité numérique pour doubler la mise peu avant l’heure de jeu : Tane Faarahia, profitant d’une passe en retrait de Tainui Teriinohorai a pu tromper Teraimoana Teraitua avec une frappe à ras de terre (2-0).



Les joueurs de Maharepa ont ensuite multiplié les occasions de but avec notamment Emmanuel Tiaahu qui a perdu son duel face au portier adverse (70e) ou Nohorai Teamo qui a vu sa tête plongeante heurter la barre transversale des blancs (75e). Peu après l’expulsion d’un nouveau défenseur de Tapuhute (80e), Manarii Porlier, l’attaquant des verts, a finalement porté la marque à 3 buts à 0 en reprenant victorieusement de la tête un corner à cinq minutes du coup de sifflet final. Cette victoire de Tiare Tahiti conforte son duel à distance avec Mira à la tête du classement du championnat de Moorea.



Dans le dernier match de ce week-end, Tiare Anani était opposé à Tohiea dimanche sur le stade de Maharepa. André Teikihakaupoko a ouvert le score pour Tohiea en première période. Malgré un jeu plutôt équilibré entre les deux formations, Teraitua Vaitua a définitivement sécurisé la victoire du club de Afareaitu (2-0) à 10 minutes de la fin du match.

Le classement du championnat de Moorea

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 15 Novembre 2022 à 17:25 | Lu 139 fois