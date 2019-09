La loi qui interdit les photos de baleines, vini, tiare...

Papeete, le 20 septembre 2019 - Vous ne le saviez sûrement pas, mais prendre une photo d'une baleine, d'une raie manta, d'un pétrel de Tahiti ou encore d'un tiare ʻapetahi est interdit et peut se révéler dangereux. Le code de l'environnement polynésien prévoit deux ans d'emprisonnement et une amende de 17,8 millions de Fcfp pour les auteurs.



Envie d'un selfie avec un baleineau, un requin ou un crabe de cocotier pour booster vos nombres de "like" sur votre compte Instagram ou Facebook ? L'idée est clairement très mauvaise et pourrait même vous coûter très, très cher. En effet, selon le nouveau code de l'environnement polynésien, rentré en vigueur en 2018, les prises de vues des espèces menacées et protégées des catégories A et B et leurs diffusions sont passibles de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 17,8 millions francs.



Et parmi les espèces répertoriées dans la liste des espèces protégées ou menacées par le code de l'environnement polynésien, on compte toutes les espèces de baleines, de requins, de dauphins, de nombreuses variétés de pétrels, de tiare et même la raie manta...



Ces mesures sont prises dans le but de protéger la faune et la flore comme le précise Fanny Martre, de la Direction de l'environnement : "Par principe, le statut des espèces animales ou végétales protégées par le code de l’environnement de la Polynésie française prévoit l’interdiction en tout temps et en tout lieu", indique Fanny Martre, de la Direction de l'environnement.