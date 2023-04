La logique dans l’ensemble respectée en Coupe de Polynésie

Tahiti, le 10 avril 2023 - Les huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie qui se sont déroulés de jeudi à dimanche ont permis à Tefana qui a écrasé Hitia’a (13-0), Vénus qui a éliminé l’Olympic Mahina (2-0), Tapuhute vainqueur (4-2) de Taiarapu, Tohie’a qui a battu (3-1) Papenoo et Punaruu qui s’est défait (3-2) de Tiare Tahiti de se qualifier pour les quarts de finale. Une surprise avec la victoire (2-1) dimanche de Manu Ura face à Temanava. Les deux derniers huitièmes de finale, Central-Dragon et Pirae-Pueu, doivent se jouer ce mardi.



Les épreuves de coupe ne sont jamais avares de surprises et ce fut encore le cas lors des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie programmés dans le cours du long week-end pascal, mais dans une mince proportion. Jeudi et samedi la logique fut relativement respectée à Pater. Tefana a ouvert le cycle des huitièmes jeudi soir en se baladant contre Hitia’a. 8-0 à la mi-temps, 13-0 au final, le score témoignait du déséquilibre des forces en présence. Kevin Osei, Honoura Maraetefau et Teiki Ah Sam en ont profité pour réaliser un triplé chacun.



Logique également respectée dans le match suivant avec au menu le derby de Mahina, Vénus éliminant l’Olympic Mahina 2-0. Teaonui Tehau (2e) et Hikutini Tamarii (22e) ont rapidement mis Vénus en position de force puis l’entraîneur Vateanui Tehau a fait tourner son effectif en prévision des échéances futures.



Les deux clubs de Moorea se sont imposés samedi à Pater face à des clubs de Tahiti mais ce ne sont pas des surprises. Tapuhute a certes sorti Taiarapu, un club de Ligue 1, mais qui est lanterne rouge en playin. Tapuhute a mené 2-1 puis 3-2 pour finalement s’imposer 4-2 avec un triplé de Junior Tiaoao. Dans le match à suivre, Tohie’a a dominé Papenoo 3-1 avec un nouveau triplé œuvre de Herehaunui Ferrand.



Un Tiare-Tahiti-Punaruu renversant à Afareaitu



Surprise en revanche dimanche à Afareaitu lors du premier des deux matches au programme. Temanava qui est compétitif en playoff de Ligue 1 ne semblait pas en danger face à Manu Ura, une équipe de milieu de tableau de Ligue 2. Et lorsque Rainui Tze-Yu ouvrait le score pour Temanava à la 16e minute, les joueurs de Moorea semblaient lancés pour rejoindre tranquillement les quarts de finale. Mais premier doute pour Makalu Xowi et les siens lorsque Moana Taero égalisait à la 22e minute. Et coup de tonnerre à la 88e minute quand Teiki Tanta offrait la victoire 2-1 à Manu Ura qui représentera la Ligue 2 en quart de finale.



Le scénario du match suivant entre Tiare Tahiti, leader du Championnat de Moorea, et Punaruu, 3e en play-off de Ligue 1, a été renversant. Tiare Tahiti menait 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Manarii Porlier (7e) et Tane Farahia (37e), mais ce dernier a été expulsé juste avant le repos et laissait ses partenaires continuer à 10. Cela a fait les affaires de Punaruu qui revenait au score avec un doublé de Keanu Mooroa (53e et 58e). Punaruu se retrouvait ensuite à son tour à 10 suite à l’expulsion de Raimana Aitamai (65e). Mais la formation de Tahiti a eu les ressources pour l’emporter sur le fil avec un but Luciano Maiti au début des arrêts de jeu. Mauvaise journée pour les clubs de Moorea qui évoluait à domicile.



Fin des huitièmes de finale ce mardi à Pater avec deux affiches dont Dragon et Pirae sont les favoris, mais méfiance car Central et Pueu ont des arguments comme il l’ont démontré en playin de Ligue 1.