La littérature en fête quatre jours

TAHITI, le 18 novembre 2021 - Le 21e Salon du livre s’est ouvert ce jeudi matin, à la Maison de la culture et va durer quatre jours. Un riche programme d’animations, rencontres, ateliers a été mis sur pied pour faire se rencontrer les acteurs du livre, des auteurs aux lecteurs en passant par les éditeurs, les traducteurs …



Jacqueline repart un livre de recettes à la main. Elle vient de visiter le Salon du livre dont la 21e édition a ouvert ses portes ce jeudi à la Maison de la culture. " C’est la première fois que j’y passe ", confie-t-elle. " Et c’est très bien, je préfère franchement avoir du papier entre les mains que de lire sur mon téléphone. Et puis j’ai pu feuilleter et découvrir différents titres sur les stands. "



Antonio, un résident japonais de passage en Polynésie pour un séjour professionnel est ravi. Il connaît bien la littérature du Pacifique, il est " fan de James Norman Hall " et trouve qu’il y a " une riche actualité ". Il a différents titres en poche de différents éditeurs locaux.



Tevaite, quant à elle, est venu chercher l’ouvrage intitulé Les témoins de la bombe paru chez Univers polynésiens en 2013 et réédité en 2017. Elle en a profité pour découvrir des titres de livres dont elle n’avait " jamais entendu parlé ! "



Ainsi démarre le Salon du livre, 21e édition. L’événement va durer quatre jours et se terminera dimanche avec notamment l’annonce des résultats du concours de Haïkus. Vous pouvez d'ailleurs encore voter ici pour votre texte préféré.





Laissez-vous murmurer les livres du salon



C’est une initiative innovante qui a été mise en place cette année dans le cadre du Salon du livre. Une initiative qui va au-delà de la seule enceinte de la Maison de la culture et du seul salon. En effet, elle consiste, pour un visiteur, à flasher, avec son téléphone portable, un QR code pour découvrir l’extrait murmuré d’un livre local. Au total, 33 livres avec leur couverture et donc 33 QR Code sont rassemblés sur une affiche disponible à la Maison de la culture, mais aussi sur des flyers distribués en ville. C’est en fait comme une petite bibliothèque d’extraits à transporter où que vous alliez : plage, parc, salle d’attente chez le médecin… " Les flyers ont été déposés dans des endroits où l’on est censés attendre ", précise Marie Kops de l’association Lire en Polynésie.



En plus, un jeu est organisé en ligne sur Facebook. Un tirage au sort désignera un gagnant chaque jour pendant le salon, puis une fois par semaine jusqu’à Noël. Les heureux élus pourront repartir avec un ouvrage de la sélection !



FB : Lire en Polynésie



Pratique



À la Maison de la culture du 18 au 21 novembre.

Entrée libre.

Programme détaillé



À la Maison de la culture du 18 au 21 novembre.Entrée libre.Programme détaillé en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 18 Novembre 2021 à 21:18 | Lu 318 fois