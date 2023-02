La liste du A Here ia Porinetia dévoilée

Tahiti, le 25 février 2023 – Le A Here ia Porinetia s'est réuni lors d'un congrès à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resort à Arue samedi. Le parti mené par Nicole Sanquer a dévoilé les noms des candidats des différentes listes pour les élections territoriales ainsi que les grandes mesures de leur programme.



Le A Here ia Porinetia a définitivement lancé sa campagne samedi matin lors d'un congrès à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resort à Arue. Sous la ferveur d'une marée verte de presque 200 personnes, le parti politique mené par Nicole Sanquer a révélé la liste des noms qui composeront de différentes sections pour les élections territoriales qui se dérouleront les 16 et 30 avril prochains. Une liste que l’ancienne députée explique avoir eu du mal à construire : “C'est difficile aujourd'hui de trouver des candidats qui veulent bien s'engager, surtout dans une liste opposante à la majorité. De plus, l'engagement politique demande des sacrifices en matière de présence familiale, de disponibilité... Donc on a parfois eu du mal à convaincre des gens, surtout dans les îles. Nos listes pour les Tuamotu et pour les Australes sont encore incomplètes d'ailleurs. Pour les Australes, il me manque juste un référant pour Rurutu”. Dans son discours d'inauguration du congrès, Nicole Sanquer a aussi évoqué des “départs” suite à l'élaboration des listes, “en politique, il faut parfois savoir s'oublier pour le bien commun. Certains n'ont pas compris ça, donc oui il y a eu des désistements”. Sous l'impulsion de Nuihau Laurey, candidat-phare du A Here ia Porinetia qui se présente à la section 3 (Punaauia-Faa'a), les principales mesures du programme ont également été dévoilées (voir plus loin).



La liste des représentants



Toutes les têtes de liste et des suppléants ont été révélés à l'occasion de ce congrès.

Pour la première section (Papeete, Arue, Pirae et Moorea-Maiao), Teave Chaumette a été nommé tête de liste. Elle sera accompagné de Julien Tuariihiona, Apaura Walker, Teariki Nahiti, Juanita Mai, Temarama Varney; Meryll Schuft, Taiana Luth, Matairea Cadousteau, Rose Bonnet, Heimanu Tetauira, Tumatatiti Orelia, Francis Sanford et Maite Paeahi.



En deuxième section (de Mahina jusqu'à Paea en incluant la Presqu'île) c'est la présidente du parti et ancienne députée de la 2e circonscription de la Polynésie, Nicole Sanquer, qui mènera la liste. On retrouvera à la seconde place le maire délégué de Vairao et candidat à la dernière élection sous la bannière Amuitahiraa, Jonathan Tarihaa. Pour le reste de la liste on retrouvera : Hereani Bernardino, Jean-Louis Benvenuti, Ludmilda Tinorua, Jean-Claude Hapairai, Ramona Tetuanui, Heimoana Lintz, Sabine Salmon, Hans Tumarae, Camélia Papin, Ariitea Faut, Teipo Teaha, Setephano Tehuritaua et Noelanie Teriitahi.



Pour la section 3 (Punaauia et Faa'a), on retrouvera bien sûr l'ancien sénateur et vice-président de la Polynésie, Nuihau Laurey, comme tête de liste. Il sera épaulé par : Tina Mara, Kahea Mara, Imelda Peu, Stephane Milon, Taiho Taumihau, Paimata Tetuaiteroi, Aimée Marutaata, Roland Naore, Terava Patii, Pascal Siaou Chin, Teanui Voirin et Stergios Aldo.



Liste incomplète aux Australes



Les listes pour les îles ont également été révélées lors du congrès. Ainsi, dans la section Raromatai, la candidate tête de liste sera bien l'ancienne tāvana de Uturoa, Sylviane Terooatea. Le reste de la liste sera composée de : Woullingson Raufauore, Guylène Teheiura, Joel Hahe, Murielle Noho, Stellio Holman, Maite Orbeck, Isidore Teriitau, Martine Lemaire et Gilles Temeharo.



Bernard Natua mènera la section Ouest des Tuamotu. Il sera accompagné de Philomene Teheiura, Tiaitau Tiaihau et Titaua Teato. Du coté des Marquises, ce sera l’ancien maire d’Hiva Oa, Etienne Tehaamoana, qui sera aux commandes avec Raissa Bruneau, Pierre Cancian et Lucia Matohi.



Felix Tokoragi sera à la tête de la section Tuamotu de l’Est, dont la liste reste incomplète. Tout comme celle des Australes où aucun tête de liste n’a encore été nommé.



“50 mesures” à réaliser pendant la mandature



Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, après avoir dévoilé la liste des candidats de leur parti, ont également dévoilé les mesures fortes de leur programme. “Il y a vraiment deux points sur lesquels nous voulons appuyer dans les 50 mesures que nous voulons réaliser pendant la mandature. D'abord nous souhaitons changer le système politique avec des réformes de limitation des mandats par exemple, pour donner de l'oxygène à ce monde politique qui ne change pas et ainsi mettre plus de démocratie au cœur des décisions. Deuxièmement, c'est sur le plan économique et social. Nous souhaitons donner un coup de pouce au développement des entreprises du secteur privé en simplifiant le système fiscal et administratif pour donner envie aux jeunes d'entreprendre”, a détaillé Nuihau Laurey après le congrès. Le A Here ia Porinetia propose également d'autres choix forts, comme la suppression de la TVA sociale, l'investissement massif dans l'agriculture et la pêche, le relèvement de 5 à 50 millions de Fcfp le seuil des TPE pour alléger leur fiscalité, rouvrir l'école d'infirmière ou encore réduire de 57 à 39 le nombre de représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 25 Février 2023 à 18:43 | Lu 287 fois