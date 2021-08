La liste des commerces autorisés à rester ouverts en confinement

Commerces d’alimentation générale ;

Pour les seules activités listées ci-dessous, les commerces de détail et de gros, ainsi que les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés :

Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

Entretien et réparation de véhicules, équipements maritimes à vocation professionnelle, matériels agricoles et engins pour la construction ;

Fournitures nécessaires aux exploitations agricoles et l’accastillage à vocation professionnelle ;

Location de véhicules automobiles, de machines, d’équipement agricoles, d’équipements maritimes à vocation professionnelle ou d’équipements pour la construction ;

Activités des agences de travail temporaire ;

Blanchisserie-teinturerie ;

Services funéraires ;

Pour leurs activités de gestion des contrats, les agences des gestionnaires de services publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité, ainsi que les opérateurs de télécommunications ;

Activités financières et d’assurance.

Le principe pendant le confinement mis en place pour deux semaines dans l'archipel de la Société à compter du lundi 23 août est l'interdiction d'accueillir du public pour de la vente directe dans tous les magasins, à l'exception de certains établissements suivants :- produits surgelés,- fruits et légumes,- viandes et produits à base de viande,- poissons, crustacés et mollusques,- pain, pâtisserie et confiserie,- boissons,- produits pharmaceutiques,- articles médicaux et orthopédiques,- optique,- produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et produits de puériculture,- aliments et fournitures pour les animaux de compagnie,- entretien et réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication,- matériaux de construction, de bricolage, de quincaillerie, peintures et verres,- livres, journaux et papeterie,- produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage ;Pour les restaurants et roulottes, il est rappelé que la vente à emporter et les livraisons sont possibles pendant le confinement. Durant le couvre-feu de 20 heures à 4 heures, seule le livraison est autorisée.