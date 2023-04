La liste "d'union" entre Fritch et Flosse déposée

Tahiti, le 18 avril 2023 – La liste "d'union des autonomistes contre l'indépendance" issue de l'alliance entre Edouard Fritch et Gaston Flosse a été déposée mardi soir au haut-commissariat, sans précisions sur sa composition exacte. Les deux leaders politiques prévoient une conférence de presse commune mercredi matin.



"C'est une liste d'union des autonomistes contre l'indépendance." Aucune autre information n'aura été donnée officiellement mardi soir sur les marches du haut-commissariat, après le dépôt de la liste issue de la "fusion" annoncée des listes Tapura huiraatira d'Édouard Fritch et Amuitahira'a de Gaston Flosse en vue du second tour des élections territoriales. Le mandataire financier du Tapura, Jean-Claude Tang, et les ministres René Temeharo et Tearii Alpha, ont déposé la liste avant d'éluder toutes les questions des journalistes présents en annonçant "une conférence de presse" pour mercredi matin. "Demain vous verrez, les chefs vont parler", a évacué René Temeharo. Deux heures plus tard, une invitation pour une "déclaration commune des présidents du Tapura et du Amuitahira'a (…) à 9h30 dans le hall de l'assemblée" tombait dans les rédactions.



"L'union" fera-t-elle la force ?



Au lendemain des annonces d'Édouard Fritch et de Gaston Flosse sur leur volonté de s'allier pour "faire barrage" au Tavini, les négociations sont allées bon train toute la journée de mardi. Officiellement toujours, aucune déclaration n'a été faite par les deux partis. En "off" en revanche, plusieurs informations ont fuité depuis les deux camps à mesure que la journée s'est avancée. Et surtout à mesure que les premières déceptions de candidats recalées par les arbitrages politiques se sont faites connaître. Mardi soir, quatre noms de candidats issus de la liste du Amuitahira'a circulaient avec insistance pour être ajoutés à la liste du Tapura : Pascale Haiti sur la section 1 des îles du Vent, Katty Taurua sur la section 2 des îles du Vent, Paul Haiti sur la section 3 des îles du Vent et Martial Teroroiria sur la section 4 des îles Sous-le-vent. Pas de présence de la tête de liste du Amuitahira'a, Bruno Sandras. Mais on indiquait au sein du parti orange que les négociations avaient également porté sur des postes de ministres dans un gouvernement issu de cette d'union.



Avec cette fusion, le Tapura et ses 37 880 voix espère bénéficier d'un report maximal des 14 773 voix du Amuitahira'a pour refaire son retard sur les 43 401 voix du Tavini… Mathématiquement, le compte y est. Mais en politique, ce type d'addition est toujours un pari risqué. Rien n'assure en effet que l'ensemble des électeurs des deux clans ne suive les directives électorales de leurs leaders. Surtout quand ces deux clans s'opposaient, y compris sur les questions statutaires, il y a encore deux jours… Sur l'argumentaire qui sera déployé par cette liste "d'union autonomiste", la mécanique est en revanche déjà bien huilée. Il s'agira de critiquer, selon les termes du Tapura-Amuitahira'a, d'une part le péril d'une indépendance immédiate prônée par Oscar Temaru et d'autre part le mensonge de Moetai Brotherson qui dissimulerait ce véritable dessein. Mardi soir au haut-commissariat, René Temeharo entamait d'ailleurs déjà ce qui promet d'être la ritournelle du couple Tapura-Amuitahira'a entre les deux tours : "J'ai plus confiance en Oscar qui dicte la réalité, plutôt qu'en Moetai qui est là pour noyer le poisson".



Et Teva dans tout ça ?



L'autre inconnue de la journée est celle du positionnement du sénateur Teva Rohfritsch, éliminé au premier tour avec sa liste Ia Ora te Nuna'a sur le score de 5 423 voix. Dès lundi matin, les colistiers jaune et bleu se sont réunis à Faa'a autour de leurs leaders, Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau, pour évoquer la stratégie à suivre en vue du second tour. Mais selon nos informations, aucune décision définitive n'est ressortie des débats. Trois positions sont en discussion : le libre choix laissé aux électeurs, l'appel à voter A Here ia Porinetia ou l'appel à voter Tapura huiraatira. Le mystère sera levé mercredi matin à l'occasion d'une conférence de presse de Ia Ora te Nuna'a à 9 heures. Soit une demi-heure avant celle du Tapura et du Amuitahira'a.





Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 18 Avril 2023 à 22:47