La légion étrangère commémore Camerone

Raiatea, le 30 avril 2021 - Le vendredi 30 avril au matin, une poignée de valeureux anciens combattants, 5 en tout, sont venus déposer au monument aux morts, place Farematie à Uturoa, une gerbe en l’honneur des légionnaires tombés le 30 avril 1863 au Mexique, lors de la bataille de Camerone.



En représentant principal de la légion, sur les quatre qui résident à Raiatea, seul Stéphane Moufa était présent et a déposé la gerbe commémorative. Pour ce tamarii no Raiatea, ancien des Casques bleus, qui a été blessé lors d’une campagne au Kosovo : "Nous dans la légion, on n’aime pas se mettre en avant. C’est plutôt la discrétion qui nous honore".

Certes ils n’étaient pas nombreux, mais cela n’a pas empêché l’émotion d’être au rendez-vous, notamment lors de la lecture de l’historique bataille de Camerone, soixantaine-cinq légionnaires qui ont tenu tête à une armée de 2000 hommes. Une histoire passionnante pour qui aime les faits de guerre, c’est pour cela que certains n’oublient pas de s’en souvenir une fois l’an. Un exemple de courage que même l’ennemi en la personne de l’officier mexicain a reconnu à la fin de la bataille en disant : "On ne refuse rien à des hommes comme vous."



François Haauti, président de l’association des anciens combattants baptisée « 143 » présent à cette occasion parle de son association : "l’association regroupe une centaine de membres au niveau Raromatai. Sur Raiatea nous sommes environ une trentaine. L’armée de terre et ses composantes, la Légion étrangère et les marins, tous anciens combattants. Ce matin nous ne sommes pas très nombreux, car beaucoup sont occupés dans leurs occupations secondaires. Et aussi la crise sanitaire n’autorise pas trop de rassemblements".

A la question posée au président, d’où vient votre nom de baptême, il a répondu : "Un jour nous avons fait du ma’a pour faire une levée de fonds afin de remplir les caisses de l’association, en vue des futures manifestations à honorer. A la fin de la vente des plats, il nous est resté en caisse, en bénéfice net…143 Fcfp !".

Rendez-vous est pris pour la commémoration du 8 mai au monument aux morts avec les drapeaux et la musique. Les autorités de l'Etat et des communes, au moins celle de Taputapuatea, seront présentes.