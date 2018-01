La lecture sera à l'honneur samedi à l'UPF

"Gourmandises de lecture" (fruits, sucreries, pâtisseries, etc.) "Bouquets de lecture" (fleurs, plantes, etc.). De la Mangue de Wendt, au Melon de Saint-Amant en passant par la pièce montée du mariage de Madame Bovary, le pain de Ponge, et la Madeleine de Proust ; de la Rose de Ronsard aux Orchidées de Huysmans, en passant par le Cattleya proustien, les Tiare et Tipaniers de Vaite, venez assistez à une séance de lecture gourmande où vous pourrez déguster les douceurs et sentir les odeurs évoquées par les écrivains. L’objectif est de valoriser le travail d’étudiants en licence et master qui seront à l’origine de ces joutes littéraires

Les enfants écouteront les histoires qui leur seront racontées par Coco la conteuse, pendant que les plus grands pourront profiter d’une conférence sur le vocabulaire de la nuit présentée par un enseignant-chercheur. De nouvelles formes de lecture seront évoquées grâce à l’utilisation de tablettes numériques qui serviront à présenter Ana’ite, la nouvelle bibliothèque numérique polynésienne. Enfin, parce que la littérature inspire les réalisateurs et le cinéma, et pour rester dans le cadre des « gourmandises de lecture », une projection du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton viendra clôturer cette soirée

La Nuit de la lecture est un grand événement qui est organisé pour la deuxième fois dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, par le ministère de la Culture à Paris. Et en 2018, la date du 20 janvier a été retenue pour la mise en place de cette soirée.En Polynésie française, la bibliothèque de l'université a décidé de suivre le mouvement, en proposant plusieurs animations culturelles tous publics autour de la lecture. Deux thématiques seront ainsi mises en valeur : "", indique un communiqué.Les éditeurs du fenua seront également de la partie, pour présenter leurs dernières publications. "", poursuit le communiqué.Pour de plus amples informations, contacter le 40 866 400, ou rendez-vous sur le site de l'Université