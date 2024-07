La justice ordonne un procès pour viol contre le rappeur Naps, auteur de "La kiffance"

Paris, France | AFP | mercredi 24/07/2024 - Un juge d'instruction a ordonné que le rappeur marseillais Naps, 32 ans, soupçonné d'avoir violé une jeune femme pendant son sommeil à l'automne 2021, soit jugé devant la cour criminelle départementale de Paris.



L'auteur du tube "La kiffance", très suivi sur les réseaux sociaux avec un million d'abonnés à son compte Instagram, "conteste intégralement" et "avec la plus grande fermeté" les accusations portées à son encontre, a assuré mercredi auprès de l'AFP son avocat Nabil Boudi.



Me Boudi a aussi indiqué avoir fait appel de l'ordonnance du magistrat instructeur, rendue le 15 mai selon le parquet, confirmant une source proche du dossier.



L'affaire a débuté par une plainte, déposée le 1er octobre 2021.



"Une jeune femme expliquait avoir passé la soirée de la veille dans un établissement du 9e arrondissement" de la capitale, puis "avoir été invitée avec des amies à la table du rappeur Naps", a détaillé mercredi le ministère public.



"Elles l'avaient ensuite suivi dans sa chambre d'un hôtel près de la gare de Lyon, progressivement quittée par les amis du rappeur", a relaté le parquet.



- "Réveillée par un rapport sexuel" -



"Les jeunes femmes s'étaient endormies et l'une dit avoir été réveillée par un rapport sexuel pour lequel elle n'avait pas consenti", a poursuivi l'accusation.



Mis en examen le 23 octobre 2021, le rappeur a été placé sous contrôle judiciaire.



Puis le parquet a requis, le 23 février 2024, un procès à son encontre - des réquisitions qui ont donc été suivies par le magistrat instructeur.



L'artiste a sorti en 2015 son premier album, intitulé "Ma ville et ma vie". Mais il s'est surtout fait connaître avec son titre "La kiffance" issu de son opus "Les mains faites pour l'or", un des tubes de l'été 2021 dont le clip affiche à ce jour plus de 186 millions de vues sur YouTube.



A l'automne 2021, son morceau "Best life", où il a collaboré avec le poids lourd de la musique française Maître Gims, a aussi rencontré un fort succès.



Alors étoile montante du rap tricolore de la nouvelle scène marseillaise, Naps a été volontiers comparé à d'autres phénomènes de la cité phocéenne comme Jul et SCH.



Sans atteindre ces sommets, Naps jouit toujours d'une bonne notoriété sur le volet musical et a sorti son dixième album fin juin, intitulé "Mec de cité simple".



Sur le volet pénal, l'univers du rap français a été marqué par plusieurs affaires de violences sexuelles, au fort retentissement médiatique.



Moha La Squale, dont le premier album "Bendero" avait été disque d'or en 2018, a été mis en cause pour viol et agression sexuelle dans une information judiciaire, mais a finalement bénéficié d'un non-lieu.



L'ex-star, Mohamed Bellahmed pour l'état civil, a par ailleurs été condamné début juillet par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, pour des violences conjugales, séquestrations et menaces de mort envers six anciennes compagnes.



Le rappeur Lomepal, 32 ans, est lui visé par une enquête préliminaire à Paris. Trois femmes ont porté plainte pour viol contre lui, selon une source proche du dossier.



Le trentenaire, de son vrai nom Antoine Valentinelli, nie. Placé en garde à vue début mars et confronté à deux des plaignantes, il a été relâché sans être poursuivi à ce stade. Les investigations continuent.