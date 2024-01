La justice ordonne le maintien temporaire des orques au Marineland d'Antibes

Nice, France | AFP | mercredi 17/01/2024 - Le Marineland d'Antibes va devoir garder ses trois orques au moins quatre mois, le temps de l'expertise sur leur état de santé ordonnée à l'automne, a tranché mercredi en référé le tribunal judiciaire de Grasse.



L'association One Voice redoutait un départ imminent des trois orques vers le Japon et avait saisi le juge des référés.



Depuis 2019, One Voice a déposé plusieurs plaintes contre Marineland pour mauvais traitements des orques, en s'appuyant sur des images des cétacés et des comptes-rendus d'experts les ayant observées depuis le bord du bassin.



Fin septembre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné une expertise sur les conditions de vie des orques et sur l'état clinique de deux mâles, Inouk, 24 ans, et Moana, décédé un mois plus tard à l'âge de 12 ans.



Les experts mandatés par la justice doivent se rendre vendredi après-midi au parc zoologique, et le juge a statué que les orques devaient rester au Marineland au moins quatre mois, jusqu'à la remise du rapport d'expertise définitif.



L'expertise ne porte pas sur Wikie, 22 ans, soeur d'Inouk, ou Keijo, 10 ans, fils de Wikie, mais les trois orques devront rester pour permettre aux experts d'examiner les interactions d'Inouk avec les deux autres.



La semaine dernière, le parc s'était livré à des préparatifs, en familiarisant les cétacés noir et blanc avec le brancard sur lequel elles devront être soulevées pour être placées sur un camion puis dans un avion.



Lors d'une audience mardi à Grasse, Marineland avait assuré qu'aucune décision n'avait été prise sur l'avenir des orques, dont les spectacles seront interdits à partir de décembre 2026 en vertu de la loi de 2021 contre les maltraitances animales.



Dans un communiqué, le zoo a pris acte de la décision mais rappelé avoir déjà reçu la visite le 28 novembre de deux experts mandatés par le ministère de la Transition écologique après la mort de Moana.



"Dans leurs rapports respectifs, ils ont souligné le professionnalisme et l'expertise de l'équipe, l'adéquation des infrastructures, de l'alimentation, des soins et du suivi vétérinaire des orques, ainsi que la qualité de l'eau des bassins", a rappelé Marineland.



One Voice milite pour que les trois orques, nées en captivité à Antibes, soient accueillies dans un sanctuaire marin et non envoyées continuer les spectacles dans un pays moins protecteur. Mais le zoo fait valoir que la France n'a pas créé de tel sanctuaire.



Ouvert en 1970, le parc Marineland d'Antibes indique accueillir en moyenne 750.000 visiteurs par an.