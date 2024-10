La justice est de mise aux Marquises

Tahiti, le 22 ocotbre 2024 - Une mission de vulgarisation des services de la justice et de prise de contact en vue d’aider la population dans ses démarches procédurales a débuté mardi matin, tout comme le tribunal forain aux Marquises nord.



À l’occasion de la tenue des audiences foraines aux Marquises nord et pour compléter l’activité juridictionnelle de la section détachée du tribunal des Marquises, menée par la juge de l’archipel, Cécile Brunet-Ludet, une délégation du Conseil de l’accès au droit de Polynésie française, composée d’une avocate-médiatrice foncière, d’un notaire, et d’une juriste, ira, pour la première fois, cette semaine, à la rencontre des habitants gratuitement.



La mission d’une semaine qui a débuté mardi à Ua Huka a pour but d’aider les justiciables à mieux connaître leurs droits et à les accompagner dans leurs démarches juridiques. Il s’agit d’une première aux Marquises nord qui, à l’instar de la mission de mai dernier dans les îles du sud de l’archipel, devrait être d’une grande utilité pour les habitants qui n’ont que trop rarement accès aux professionnels de la justice, puisqu’il n’y a, aux Marquises, ni notaires, ni avocats.



“C’est une mission indispensable, explique Cécile Brunet-Ludet, je serai accompagnée de professionnels du droit qui viennent spécialement de Pape’ete pour répondre aux questions des justiciables, mais aussi pour donner des informations juridiques en matière de terres, en matière successorale par exemple, mais aussi en matière de divorce ou d’accès à un avocat. Ils pourront se renseigner sur comment monter un dossier d’avocat, comment protéger un enfant quand il en a besoin. Toutes ces questions pourront être abordées avec les professionnels à travers des informations générales puis à travers des rendez-vous particuliers qui seront pris au cours de ces journées.”



Les intervenants de cette mission exceptionnelle ont embarqué à bord d’un bonitier lundi matin en direction de Ua Huka, où ils ont accueilli le public désireux de s’informer jusqu’à mardi soir. Mercredi et jeudi, ils seront à Ua Pou, puis vendredi 25, lundi 28 et mardi 29 octobre à Nuku Hiva.