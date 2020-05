La jeunesse expose dans une galerie d'art

Moorea, 25 mai 2020 - Des enfants exposent actuellement des maquettes de leur habitation, fabriquées avec du matériel de recyclage, dans la galerie d’art Lolipart à Teavaro. Ces œuvres ont été réalisées par ces artistes en herbe durant ces dernières semaines de confinement.



Samedi dernier avait lieu l’ouverture de l’exposition de maquettes de maisons, réalisées par des enfants de l’ile sœur, à la Galerie d’Art Lolipart à Teavaro. Durant ces dernières semaines de confinement, Nathalie Jolibois, artiste peintre à la galerie, avait eu la bonne idée d’organiser des séances d’arts plastiques à distance, durant lesquelles une dizaine d’enfants, inscrits à ses cours d’arts plastiques, devaient fabriquer leur propre habitation avec du matériel de recyclage (carton, plastique…) et des éléments naturels tels que du bois, des cailloux ou des plantes.



"On a fait en sorte qu’ils comprennent l’espace dans lequel ils étaient obligés de rester. Ils ont vraiment pu découvrir la dimension de leur maison. Ils ont appris à faire le plan de leur maison avec d’abord un crayon et un papier, puis avec un logiciel que je leur ai fourni" explique Nathalie Jolibois.



Outre le développement de leur talent artistique, le but du projet était également de créer un lien social et solidaire entre ces enfants, afin qu’ils supportent au mieux ces difficiles moments de confinement. "L’idée était aussi qu’ils acceptent l’espace dans lequel ils étaient obligés de rester et de favoriser le les échanges entre eux. Par exemple, chacun montrait au fur et à mesure l’avancée de ses travaux aux autres. C’est un projet d’amitié et de partage car ils vivaient dans une même situation difficile" précise l'artiste.



Quatre enfants de Madagascar, de Martinique et de Bretagne ont aussi participé à ce projet. Les photos de leurs créations artistiques sont exposées à la galerie. Le public de l’ile sœur a l’occasion de venir apprécier ces œuvres artistiques, tous les jours de 10 à 16 heures, jusqu’au samedi 30 mai.



A noter que la société Polymat de Moorea a aussi contribué à la réussite de ce projet artistique, en faisant un don matériel (grillage, pince coupante, scotch…) pour ces artistes en herbe.