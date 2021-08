La houle fait le bonheur des surfeurs, pas des riverains

Elle était attendue par tous les surfeurs depuis deux semaines. La grosse houle de sud-ouest, annoncée autour de 5 mètres, a déferlé ce vendredi sur une grande partie du fenua. Ce phénomène, qui n'a plus été observé en Polynésie française depuis 2015, a donc ravi les rois de la glisse qui se sont donnés à cœur joie sur le spot de Teahupoo. Les "chargeurs" locaux étaient évidemment présents. Kauli Vaast, Eimeo Czermak, Vehiatua Prunier, O'Neill Massin, ou encore les vétérans et véritables légendes vivantes, Vetea David et Raimana Van Bastolaer. Les étrangers étaient également de la partie, comme la Française Justine Dupont et l'Hawaiien Nathan Florence.Kauli Vaast s'est notamment offert une grosse "bombe" ce vendredi matin. Certains parlant même de l'une des plus grosses vagues jamais vues dans la passe de Hava'e. Le natif de Vairao n'est pas parvenu à se sortir de ce monstre d'eau, mais s'en est sorti indemne. Mis à part sa planche qui a été brisée en deux.Si la houle a ravi les surfeurs et les amateurs de sensations fortes, elle a également engendré quelques désagréments sur les côtes. On reportait notamment des inondations à Teahupoo, sur le site qui devait accueillir les installations pour la Tahiti Pro. Des habitations situées en bord de mer ont également été inondées du côté de Paea. La houle devrait s'amortir à compter de samedi sur la Société et les Australes.