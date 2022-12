La haute saison touristique renoue avec le niveau de 2019

Tahiti, le 13 décembre 2022 – Avec 66 050 touristes accueillis au troisième trimestre 2022, soit la haute saison touristique de juillet à septembre, la Polynésie a retrouvé 98% de sa fréquentation de 2019. Par ailleurs, “le chiffre d'affaires et l'emploi dans le tourisme se redressent rapidement”, précise l'ISPF dans sa dernière note de conjoncture diffusée mardi.



Dans son "tableau de bord" du tourisme du troisième trimestre 2022 diffusé mardi, et qui correspond aux trois mois de la haute saison touristique -juillet, août et septembre- particulièrement importants pour le secteur, l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) rapporte que la fréquentation touristique a retrouvé ce trimestre 98% de celle de 2019. Ainsi, 66 050 touristes ont été accueillis ces trois mois. La durée moyenne de séjour reste “encore près de deux jours plus élevée ce trimestre qu'en 2019”.



Toujours selon l'ISPF, “le nombre de nuitées touristiques est plus élevé qu'en 2019, qu'elles soient marchandes ou non marchandes”. Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux représente 98% de celles de 2019 et le coefficient moyen de remplissage retrouve le même niveau avec un revenu moyen par chambre en hausse. L'organisme relève par ailleurs que le chiffre d'affaires et l'emploi dans le tourisme, se “redressent rapidement”. Un bilan de bon augure pour les prestataires du tourisme qui avaient été lourdement impactés par la crise sanitaire.