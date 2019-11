La grève reprend à l'InterContinental Moorea

Des négociations se sont tenues lundi et mardi après-midi entre les parties. Des débats qui se sont révélés stériles. "La direction juge que notre préavis de grève est illégal. Selon elle, la réintégration des quatre employés ne sert pas l'intérêt des autres salariés de l'hôtel", explique Tunia Terevaura, délégué syndical O Oe to oe Rima. "Lors de la précédente grève, Jean-Louis Detaille, le directeur de l'hôtel, nous avait promis leur intégration dans le cas où ils seraient blanchis. Et c'est le cas. On veut qu'il tienne sa parole."



Trois autres organisations syndicales, la CSTP-FO, la CSIP et Otahi se sont également mêlées aux discussions. "On a expliqué à la direction qu'elle avait peut-être mis la charrue avant les bœufs avec le licenciement des quatre employés et cela avant les conclusions de l'enquête", indique Cyril Le Gayic, secrétaire général de la CSIP.



Contactée hier, la direction régionale du groupe Intercontinental n'a pas donné suite à nos sollicitations. Mais sa position est très claire. Elle insiste sur la "dissociation" entre le volet pénale et le volet social de la procédure.



À noter que ce mouvement de grève risque de perturber le séjour des 30 candidates à l'élection de Miss France qui doivent séjourner à l'InterContinental Moorea à partir de mercredi. Le précédent mouvement avait mobilisé près de 70% à 85% du personnel.