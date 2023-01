La grève menace encore au CHPF

Tahiti le 11 janvier 2023 - Les différents syndicats de l’hôpital attendent la décision du conseil d’administration du CHPF sur la question du budget 2023 pour déposer ou non un préavis de grève. Le CA a lieu jeudi en milieu de journée.



L’intersyndicale s’est réunie mercredi avec les membres des différents services de l’hôpital. Objectif : revenir sur les propositions des ministres des Finances et de la Santé concernant les questions de budget pour le CHPF. “La grève plane toujours au-dessus de l’hôpital”, affirme Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat SPCHDT CSTP-FO, majoritaire au CHPF. “On va attendre la décision du conseil d’administration de demain avant de déposer un préavis. Si on le dépose dès demain matin, aucun ministre ne sera présent au conseil”, explique-t-elle.



Selon Mireille Duval, le corps médical “se dit contre” la mesure de dotation exceptionnelle d’un milliard pour payer les fournisseurs. Mesure annoncée par le ministre des Finances, Yvonnick Raffin, lors d’une réunion avec l’intersyndical mardi soir. “On n'a aucune garantie que le milliard de Fcfp va vraiment être débloqué. On ne veut plus de financement par à-coups. Il faut fixer un budget au long terme, qui prend en compte la réalité de nos services. Nous sommes aussi défavorables à la proposition de budget 2023 pour l’hôpital. Je viens d’apprendre qu’on se basait encore sur des données qui datent de 2018/2019 quand on parle de l’activité de chaque service. Données erronées et incomplètes”, constate la secrétaire générale. Le conseil d’administration aura lieu demain en milieu de journée.