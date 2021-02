La gestion de la baie de Opunohu inquiète l’association Paruru Ia Opunohu

Le déversement des boues et des polluants déversés dans la mer par la rivière après avoir traversé les champs de la vallée préoccupe également les riverains. "Y a-t-il des études pour en comprendre les causes et des solutions pour y remédier ? Y a-t-il des études sur la présence de polluants ?" s’interroge encore la présidente de l’association Paruru Ia Opunohu. La présence des tuyaux du Centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe) et de la ferme d’élevage de crevettes suscite également des interrogations. Certains habitants voudraient être informés de la légalité de cette installation, de ce qui est pompé ou rejeté dans la mer ainsi que des répercussions environnementales qui s'ensuivent.



Edmée Brossious demande également des explications aux élus sur les autorisations que possède la base nautique de Urufara et s’étonne de la présence, en face de cette base nautique, d’une épave d’un bateau de pêche sans immatriculation et sans moteur. Elle souhaite savoir si les riverains auront l’assurance de ne pas connaître à nouveau de "manquements sanctionnables" en cas de reprise des travaux de construction du pont de Opunohu (les maisons situées autour du pont ont fortement été inondées pendant les travaux lors des périodes de fortes pluies de l’année dernière). L’association Paruru Ia Opunohu voudrait enfin que les élus lui expliquent comment les habitants profitent de la présence des paquebots dans la baie et qui en sont les véritables bénéficiaires.



Contactée par Tahiti Infos, la municipalité de l’île sœur a précisé qu’elle a bien reçu cette lettre et que les demandes de l’association Paruru Ia Opunohu sont en cours de traitement.