La fusée Zorgnotti lâchée sur le 10 kilomètres

Tahiti, le 4 juillet 2020 - Benjamin Zorgnotti a survolé samedi à Punaruu les championnats de Polynésie du 10 kilomètres en bouclant le parcours en 34'48. Il a devancé Justin Monier et Teiva Izal. Chez les dames, Sophie Bouchonnet l'a emportée en 42'46, devant Guenaelle Rauby et Hinarii Moux.



Après le 5 000 mètres la semaine passée, les athlètes avaient rendez-vous ce samedi à Punaruu pour les championnats de Polynésie du 10 kilomètres. Absent la semaine passée pour cause de blessure, Benjamin Zorgnotti grandissime favori de la course était bien présent pour défendre son titre acquis l'année dernière. Face à lui une belle concurrence avec les présences de Teiva Izal, deuxième du 5 000 mètres, Thomas Lubin ou encore Killian Barracosa.



Objectif record de Polynésie



Mais ces derniers n'ont rien pu faire face à la fusée Zorgnotti qui a littéralement survolé la course. Dès le départ, le triathlète quadruple médaillé d'or aux derniers Jeux du Pacifique aux Samoa, a pris les rênes de la course pour ne plus jamais les lâcher. Très facile dans la première moitié de la course, Zorgnotti a ensuite accusé le coup physiquement dans la deuxième partie de course. "Je sors de blessure et je n'ai pas couru de la semaine. Vendredi j'ai fait un petit test sans ressentir trop de douleurs. Sur la course je fais les cinq premiers kilomètres dans les temps pour battre le record de Polynésie qui est de 31'58. Mais tout de suite j'ai vu que les jambes n'étaient pas",a indiqué l'intéressé.



Effectivement il ne battra pas le record de Polynésie. Il boucle ses 10 kilomètres en 34'48, soit une moins bonne performance que l'an dernier, où il avait réalisé un chrono de 33'39. "J'avais fait des séances prometteuses, mais c'est la course. Parfois ça vient, parfois ça ne vient pas", a concédé Benjamin Zorgnotti.



Derrière la fusée, on se battait pour les places d'honneur. Teiva Izal et Justin Monier ont longtemps été au coude à coude pour la deuxième place. Mais Monier a fait dans la différence dans la troisième boucle du parcours pour distancer son adversaire, et pour s'offrir la place de dauphin. Izal de son côté a résisté dans les dernières mètres au retour de Thomas Lubin pour s'inviter sur la troisième marche du podium.



Chez les dames, sans surprise Sophie Bouchonnet s'est imposée avec un chrono de 42'46. Elle a devancé Guenaelle Rauby et Hinarii Moux.