La fréquentation touristique en hausse de 11,6 % depuis janvier

Papeete, le 25 octobre 2019 - L'Institut de la statistique de Polynésie française vient de publier les chiffres du mois d’août 2019. Et bonne nouvelle, la fréquentation touristique au fenua progresse de 8,7% par rapport à août 2018.



La clientèle accueillie en hébergement flottant augmente de 4,2 % et le nombre de touristes en hébergement terrestre progresse de 9,7 % pour contribuer pour 8,8 points à la croissance mensuelle. Le " yachting " connaît une hausse significative de 11,4 %.

Les Etats-Unis et la France sont les principaux marchés émetteurs en Polynésie française ce mois-ci et représentent 57,9 % des effectifs. Le nombre de nuitées touristiques (+ 11,8 %) progresse légèrement plus vite que la fréquentation touristique (+ 8,7 %) avec la hausse du nombre de nuitées terrestres payantes (+ 10,7 %). La progression des nuitées dans l’hébergement marchand contribue pour 10,6 points à l’évolution globale.

Depuis le début de l’année 2019, la Polynésie française a accueilli 157 144 touristes, soit une hausse de 11,6 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de nuitées touristiques progresse de 13,1 % et s’établit à 2 343 236 nuitées.