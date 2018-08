La frégate chilienne Almirante Lynch attendue à Papeete

PAPEETE, 13 août 2017 - La frégate chilienne Almirante Lynch est attendue ce mardi matin à Papeete pour une escale de routine. Il accostera au quai des paquebots.



Le navire militaire commandé par le capitaine de vaisseau Daniel Munoz Miranda, jette l’ancre à Tahiti jusqu’à ce samedi, après sa participation à l'exercice maritime Rim of the Pacific (RimPac) qui s’est achevé le 2 août dernier au large des côtes hawaiiennes.



Des manoeuvres aéromaritimes internationales auxquelles avait participé la frégate de surveillance Prairial, pour représenter la France.



La frégate chilienne CNS Almirante Lynch (FF 07) fait cette semaine une escale de quatre jours à Papeete avant de rentrer à son port d'attache.



Le navire sera ouvert à la visite du public mardi de 14 à 18 heures et de mercredi à vendredi de 9h30 à midi et de 14 à 18 heures. Le départ du navire est prévu à 7 heures, samedi matin.