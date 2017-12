La formation professionnelle au programme des rencontres économiques du Pacifique Sud

PARIS, le 8 décembre 2017. Les sixièmes rencontres économiques du Pacifique Sud ont eu lieu vendredi. La CPME de Polynésie française a présenté quelques dossiers, notamment dans le secteur de la formation professionnelle et de la continuité territoriale dédiée à la formation professionnelle.



Les sixièmes rencontres économiques du Pacifique sud se sont déroulées au ministère des Outre-mer. Elles ont réuni les membres de la CPME de Polynésie française, ceux de la CPME de Nouvelle-Calédonie, la CPME nationale, le conseiller outre-mer du président de la République, le directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, la députée Maina Sage, le directeur de la CCISM de Polynésie Française, différents directeurs et représentants des banques et services de l’administration et de l’État, des membres du bureau et du conseil d’administration du fonds paritaire de gestion de Polynésie française, Jean-marie Luttringer et Bernard Masingue.



La CPME de Polynésie française a exprimé sa vision et les besoins de la Polynésie française en termes de formation professionnelle et de continuité territoriale affectée à la formation professionnelle des salariés Polynésiens.



La Polynésie a aussi présenté son projet de dématérialisation de la formation professionnelle et fera un point d’étape sur les démarches d’ores et déjà entreprises auprès du fonds de sécurisation des parcours professionnels afin qu’une expertise soit mise en place et des finances soient dédiées à la création d’un réseau de formation professionnelle à distance, dans les îles de Polynésie française.



La CPME de Polynésie française a présenté le projet « Pacific business days » qui se tiendra en mars 2018 en Polynésie française et qui regroupera 15 délégations de pays du Pacifique.