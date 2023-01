La fondation Te Ti'aturi Nei aux côtés des Polynésiens depuis 2016

Tahiti le 3 janvier 2023 - Depuis 2020, la fondation Te Ti'aturi Nei a épaulé 11 600 personnes en situation de détresse. Fondée en 2016, elle a réalisé un total de 13 projets, presque uniquement financés par des fonds privés. L’année 2022 était en partie dédiée à la mise en place d’une nouvelle cellule d’écoute pour les enfants.



La fondation Te Ti'aturi Nei - Paul et Mareva Marciano, intervient auprès de tout type de personnes en situation de difficulté. Prévention, protection, éducation et accompagnement des enfants et adolescents ainsi que des femmes violentées, l’organisme est pluridisciplinaire. Depuis sa création en 2016, il a piloté et financé 13 projets. En mai 2017, la Fondation a notamment livré un véhicule sept places au foyer d’hébergement d’urgence du Pu o te Hau. Un peu plus de 11 600 personnes ont pu bénéficier de l’aide de la fondation depuis 2020.



Grâce à un partenariat avec Carrefour, l’organisme a par exemple distribué des paniers alimentaires pendant la période de pandémie. Geste qui perdure aujourd’hui. Le 20 décembre dernier, 20 familles de Taiarapu-Ouest se voyaient offrir des colis alimentaires. “La première étape, c’est de recenser les personnes perçues comme prioritaires. Ensuite on intervient, notamment à Moorea, Tahiti, et Bora Bora. Une équipe de cinq personnes m’accompagne sur le terrain”, développe Charlotte Girard, représentante de la fondation.



Les opérations de Te Ti'aturi Nei sont financées uniquement par les fonds privés de l’ancienne Miss France 1991, Mareva Georges et son époux, Paul Marciano. “Seule une de nos activités est en partie financée par le Pays”, explique Charlotte Girard. Il s’agit des Margaret's place.



Face aux maux, Margaret's place En mars 2021, la fondation met en place au lycée du Diadème une première Margaret’s place. Située au cœur de l’établissement scolaire de Pirae, c’est en quelque sorte un lieu de libre-échange pour les élèves. “Des psychologues peuvent recevoir les jeunes pour faire des analyses psychologiques approfondies. Ce sont des salles sans jugement, sans labélisation. Le mot qu’il existe des endroits pour se confier tourne rapidement entre les élèves”, se félicite la représentante de l’organisme. En novembre 2022, Margaret's place Tahiti a réalisé une campagne de sensibilisation et de prévention sur la thématique des violences intrafamiliales.



Financé à 50% par ministère de l’Éducation, un nouveau centre a ouvert en début d’année 2022 au lycée Taiarapu Nui. “Plus de 100 élèves fréquentent nos deux Margaret’s place chaque jour, soit dans le cadre d'écoute individuelle ou pour des groupes paroles, de thématiques, et de campagnes”, explique la représentante de l’organisme, qui s’occupe d’aménager les espaces dédiés pour qu’ils soient de “véritables cocons qui ne ressemblent pas aux salles de cours”. “Un troisième dispositif est en cours d’études sur l’île de Bora Bora, nous espérons ouvrir celui-ci pour la rentrée scolaire prochaine”, espère Charlotte Girard.



