La folle saison de Hinatea Penilla Marere

Tahiti, le 29 juillet 2022 - Auréolée au mois de mai dernier du titre de championne de France en apnée dynamique monopalme à Besançon, Hinatea Penilla Marere est actuellement en vacances sur son fenua. Le temps de se ressourcer, avant retourner en France pour préparer le prochain championnat de France ainsi que les mondiaux. Elle s’est confiée à Tahiti Infos pour faire un bilan de sa saison sportive.



Hinatea, quel est votre sentiment après avoir gagné le titre de championne de France ?



"Je suis contente, car je pense que c’est vraiment le résultat d’une année durant laquelle j’ai vraiment beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup entrainée. Je pense que j’étais déjà favorite au championnat de France par rapport à mes distances de la saison. J’ai en effet gagné cinq compétitions régionales en monopalme et en brasse dans un peu toute la France. Il était normalement logique que je sois arrivée première. Tout s’est bien passé en monopalme. J’ai fait par contre une contre-performance pour la brasse. J’ai raté le titre de championne de France en faisant au-dessous de ce que j’avais fait pendant toute l’année. Je pense que je ne me suis pas bien adaptée à la piscine qui avait une disposition un peu particulière."



Vous aviez également participé au championnat du monde en Serbie ainsi qu’en Bulgarie. Comment ça s’est passé ?



"L’année dernière, je me suis classé septième en brasse et huitième en monopalme. Pour cette année, j’ai participé à deux championnats du monde en apnée sur le circuit du CMAS, du 10 au 15 juin en Serbie, et sur celui de l’AIDA, du 17 au 25 juin dernier en Bulgarie. En Serbie, je retiens surtout mon épreuve d’apnée dynamique sans palmes qui a été super, puisque je suis arrivé quatrième avec une distance de 166 mètres. C’est mon record personnel de l’année. Pour les championnats du monde de l’AIDA, je retiens surtout mon épreuve de monopalme qui a vraiment été bien, puisque je suis arrivée quatrième aussi. J’ai été cherché un record de France avec 209 mètres."



Que vous a-t-il manqué pour décrocher une place sur le podium ?



"Je suis arrivée au pied du podium. C’est vraiment génial vu qu’il y a un niveau très élevé. Il va falloir beaucoup bosser parce que les polonaises et les croates sont quand même à 30 mètres devant moi. Il y a un énorme écart entre les trois premières et la quatrième, suivis de tout le reste. Je pense qu’il va falloir bosser et garder la même direction. J’ai des bons coachs (elle est entrainée par Guillaume Lescure et Thomas Bouchard). Je vais continuer à suivre les mêmes entrainements et peut-être travailler sur ma tolérance lactique, qui est un peu mon point faible."



Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ?



"Mon objectif va être d’aller chercher un record de France en brasse, puisque je l’ai en monopalme sur un circuit. J’aimerais l’avoir sur deux circuits dans l’idéal. Ça ne va pas être facile puisqu’on est plusieurs sur le coup. Il y a une Franco-Russe ainsi qu’une française qui ne sont pas mal, mais je pense que j’ai les capacités d’aller chercher ces records de France que ça soit en mono palme, en brasse et en bi-palme. Pourquoi ne pas aller ensuite chercher un podium sur le circuit mondial."



Où en êtes-vous avec vos activités de danse ?



"Je suis professeure de danse de hip-hop et break dance depuis une quinzaine d’années. J’ai développé une école de danse à Nice et à Monaco. Après trois ans sans spectacle de fin d’année en raison du Covid, c’était super de remonter enfin sur scène et de remonter un spectacle. Je fais toujours quelques "battle" de break dance et j’accompagne mes jeunes élèves dans des compétitions. Je pense que la suite va être meilleure. J’ai d’ailleurs organisé un stage de break dance au centre André Tschan à Papeete le week-end. Pourquoi ne pas réitérer d’autres stages."



​Palmarès de la saison 2021-2022 :

Dynamique Monopalme : 209 m - 4eme, RECORD NATIONAL



Championnats du MONDE CMAS - French National Team, CMAS, Belgrade, SERBIE (juin 2022) :

Dynamique Sans Palmes : 166m - Personal Best - 4ème



Championnats de France - FFESSM, Besançon (mai 2022) :

Dynamique Monopalme : 214 m - Médaille d'or (Championne de France)



Championnats Régional Sud, FFESSM, St Raphael (Avril 2022) :

Dynamique Monopalme : 200 m - Médaille d'or

Dynamique sans palmes : 137 m - Médaille d'or



Manche de Coupe de France, FFESSM, Nîmes, FRANCE (février 2022)

Dynamique Monopalme : 215 m - Personal Best - Médaille d'or

Dynamique sans palmes : 163 m - Personal Best - Médaille d'or



Championnat d'apnée du Vaucluse, FFESSM, La Bollène, FRANCE (janvier 2022)

Dynamique Monopalme : 193 m - Médaille d'or

Dynamique sans palmes : 144 m - Médaille d'or



Championnat Apnée 13, FFESSM, Venelles, FRANCE (decembre 2021) :

Dynamique Monopalme : 200 m - Médaille d'or

Dynamique sans palmes : 137 m - Médaille d'or



Manche de Coupe de France Apnée, Mulhouse, FRANCE (décembre 2021) :

Dynamique Monopalme : 187 m - Médaille d'or

Dynamique sans palmes : 156 m - Médaille d'or



Championnats du Monde - French National Team, CMAS, Belgrade, SERBIE (juin 2021) :

Dynamique Monopalme : 211 m - 8eme

Dynamique sans palmes : 154 m - 7eme







Rédigé par Toatane Rurua le Vendredi 29 Juillet 2022 à 17:03 | Lu 263 fois