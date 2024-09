La foire agricole met l'accent sur l'horticulture

Tahiti, le 18 septembre 2024 - La 38e édition de la foire agricole de Outumaoro s'annonce riche en découvertes et en saveurs. Du 26 septembre au 6 octobre, producteurs, horticulteurs et éleveurs de tous les archipels se réuniront pour célébrer l'agriculture locale sous toutes ses formes. Avec un thème dédié aux secrets horticoles, une chasse au trésor pour les plus jeunes et des stands aux menus 100% local, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), organiseur de cet événement incontournable, espère accueillir entre 50 000 et 70 000 visiteurs.



“C’est l’événement agricole de l’année”, s’est enthousiasmé Taivini Teai, ministre de l’Agriculture, lors de la présentation de la 38e édition de la foire agricole, qui se tiendra du 26 septembre au 6 octobre sur le site de Outumaoro à Punaauia. Entouré de nombreux membres de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), dont Jean Tama et Marc Fabresse (respectivement 1er vice-président et secrétaire général de la CAPL), le ministre a tenu à souligner l’importance de ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de l’agriculture locale.



Cet événement annuel, véritable carrefour entre producteurs, consommateurs et acteurs du secteur, met à l’honneur l’agriculture polynésienne sous toutes ses coutures. “Ce n’est pas qu’une simple affaire de commerce, les agriculteurs viennent aussi partager leur passion et faire découvrir leur métier”, a précisé Marc Fabresse. 247 exposants seront présents cette année, dont une quarantaine de producteurs venus tout droit des archipels. Entre 50 000 et 70 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs.



Les secrets de l’horticulture en pleine lumière



Cette année, le thème choisi pour rythmer les onze jours de festivités est “À la découverte des secrets horticoles – Te 'itera'a i te mau rave'a fa'ahiahia o te mau ra'au tanu”. Autrement dit, on va lever le voile sur les mystères de l’horticulture et ses multiples usages. Pour l’occasion, un parcours spécialement dédié à l’horticulture sera proposé, permettant aux visiteurs de plonger dans l’univers des fleurs. Une serre de production sera même montée sur place promettant une immersion totale.



“Les plantes locales ont un potentiel énorme, que ce soit pour l’alimentation, l’artisanat ou le bien-être”, a souligné le ministre Teai, qui a rappelé que le seul produit d’appellation d'origine du Fenua, le mono’i de Tahiti, était concocté avec l'emblématique fleur polynésienne, le tiare. À noter que cet événement est une aubaine pour les horticulteurs, car cette foire, tout comme les Floralies, est une vitrine précieuse de leur savoir-faire, et accessoirement, un événement vital pour leurs finances.



Si les fleurs seront à l’honneur, que les amateurs de cochons, volailles et autres cucurbitacées se rassurent, ils ne seront pas oubliés ! Comme chaque année, de nombreux producteurs et éleveurs seront présents pour animer la foire.

Chasse au trésor et augmentation des stands



Cette édition promet aussi son lot de nouveautés. La CAPL a mis le paquet pour captiver l’attention des plus jeunes, un public que les éditions précédentes n’avaient pas totalement conquis. Résultat : une chasse au trésor a été concoctée pour les élèves, avec deux parcours distincts, un pour les primaires, l’autre pour les secondaires. “Cela leur permettra de découvrir l’intégralité du site tout en s’amusant”, a expliqué Marc Fabresse. Autant dire qu’avec ce jeu ludique et pédagogique, il y aura de quoi occuper les jeunes visiteurs tout au long de l’événement. Et bien sûr, de nombreuses animations, ateliers et concours feront battre le cœur de la foire durant ces onze jours.



Du 100% local... dans l'assiette aussi



Pour les gourmands, pas de panique, les estomacs affamés seront rassasiés. “Cette année, on a renforcé les stands de restauration face à la demande croissante”, a plaisanté Marc Fabresse. Mais attention, ici, pas de place pour les casse-croûte industriels : “Si vous venez pour un casse-croûte et un coca”, passez votre chemin ! “Ici, c’est 100% manger local”, prévient-il.



En résumé, entre découverte des richesses agricoles, animations pour petits et grands, et banquets de produits locaux, cette foire agricole promet, encore une fois, de cultiver les passions et d’enraciner l’amour du terroir dans les cœurs. À vos paniers !

La CAPL souffle ses 140 bougies ! Cette 38e édition de la foire agricole sera aussi l’occasion de fêter un autre grand événement : les 140 ans de la Chambre de l’agriculture et de pêche lagonaire (CAPL). Fondée en 1884, elle est, comme l’a rappelé Jean Tama, “la deuxième plus vieille institution de Polynésie”, derrière la CCISM, son aînée de deux ans. “En 140 ans, beaucoup de monde a contribué à son développement”, a-t-il souligné, lui-même en poste depuis 28 ans. Aujourd’hui, sous la houlette de Thomas Moutame, la CAPL est forte de 19 membres élus pour un mandat de cinq ans, avec une équipe de plus de 40 salariés répartis sur l’ensemble des cinq archipels.



​La loi sur l'aide à l'installation agricole est sur les rails Interrogé par Tahiti Infos, le ministre Taivini Teai est également revenu sur la loi relative à l’aide à l’installation agricole, votée en juillet dernier à Tarahoi. Celle-ci prévoit une série de mesures pour encourager la création de terres agricoles, avec des aides du Pays pouvant couvrir jusqu’à 100% des coûts d’installation, mais plafonnées à 300 millions de francs tout de même. Parmi les actions soutenues : études préalables, aménagement des voies d’accès et travaux divers. Objectif : désenclaver les terrains et améliorer le rendement agricole, dans le but ambitieux d’accroître l’autosuffisance alimentaire. À noter que les propriétaires bénéficiant de ces aides ne pourront plus construire autre chose que des exploitations agricoles sur ces terrains. Une clause pour éviter toute tentation de voir surgir des immeubles privés sur des terres viabilisées grâce aux aides du Pays et éviter le saupoudrage de l'argent public.



“La loi a été validée par le Conseil d’État et les décrets d’application sont déjà prêts”, a affirmé le ministre, ce qui laisse entrevoir une mise en œuvre imminente. La Direction de l’Aagriculture sera en charge de traiter les demandes et d’après Taivini Teai, plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 18 Septembre 2024 à 18:26 | Lu 427 fois