La flamme de l’Arc de Triomphe ravivée pour les Aito polynésiens

Papeete, le 25 octobre 2019 - En cette année de commémoration des 75 ans de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de la France, trois élus polynésiens ont ravivé jeudi soir à Paris la flamme de l'Arc de Triomphe, au nom de l’ensemble des combattants du fenua.



La sénatrice Lana Tetuanui, la députée Nicole Sanquer et le sénateur Nuihau Laurey ont ravivé la flamme sous l'Arc de Triomphe, jeudi soir à Paris place de l'Etoile. Tous trois ont déposé une gerbe en l’honneur des valeureux aito polynésiens en compagnie de Philippe Leydet, représentant en Polynésie française de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).

La sénatrice Lana Tetuanui et Caroline Tang, déléguée de la Polynésie française à Paris, se sont également rendues vendredi à Vesles et Caumont, près de Reims, où a eu lieu l’inauguration de la plaque commémorative pour le bataillon mixte du Pacifique. Fin octobre 1918, de jeunes Polynésiens, Wallisiens et Calédoniens avaient, parfois au prix de leur vie, libéré cette commune de l’Aisne. Une victoire décisive dans la perspective de la victoire finale.