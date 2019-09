La finale de la Coupe samedi

La finale de la Coupe de Tahiti Nui se déroulera au stade Pater samedi à 18 heures. Tefana sera opposé à Vénus, le gagnant de cette rencontre sera qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France.



La finale de la Coupe de Tahiti Nui se déroulera au stade Pater samedi à 18 heures. Tefana sera opposé à Vénus, le gagnant de cette rencontre sera qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. D’ordinaire, la finale de la Coupe de Tahiti Nui se joue en fin de saison et non au début de la saison suivante. Elle a cette année été reportée en raison de deux échéances internationales impliquant différents joueurs et encadrants : la Coupe du monde U20 et les Jeux du Pacifique.



En plus des deux premiers du championnat de Ligue 1, qualifiés chaque année pour jouer la Ligue des Champions OFC contre les meilleurs clubs d’Océanie, la Coupe de Tahiti Nui est une autre opportunité pour un club local de jouer à l’extérieur, cette fois-ci en métropole. Contrairement à la Ligue des Champions OFC, chaque tour de Coupe de France est éliminatoire. La finale de samedi sera précédée à partir de 14h45 d’un match d’exhibition de vétérans organisé par Michael Wong, ancien joueur de Pirae. SB/FTF