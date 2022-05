La fin du pass sanitaire dans les établissements de santé

Tahiti, le 17 mai 2022 – Le pass sanitaire n’est plus requis à partir de ce mercredi dans les établissements de santé. Mais le port du masque reste obligatoire dans les locaux fermés.



L’arrêté n’entre en application qu’à partir de ce mercredi. En accord avec les autorités sanitaires du Pays, le haut-commissariat lève l’obligation de présenter un pass sanitaire dans les établissements de santé, tels que les hôpitaux, cliniques, etc. À compter du 18 mai, il n'est plus nécessaire de se munir d’une preuve vaccinale, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement pour se rendre dans ces établissements. Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les locaux fermés.



Dans le contexte actuel de moindre pression sur les établissements de santé et de baisse continue du nombre de nouvelles contaminations sur le territoire, les autorités de l’État et du Pays ont ainsi décidé de poursuivre la levée progressive des mesures de protection sanitaire. Elles rappellent cependant par communiqué que “le masque reste un outil efficace pour prévenir la transmission du Covid-19 et pour protéger les personnes fragiles, au même titre que les autres gestes barrières comme l’aération des lieux clos, le lavage fréquent des mains”.