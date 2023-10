La fin des avantages des agents détachés de l’État

Tahiti, le 4 octobre 2023 - Vannina Crolas avait déjà annoncé la mesure la semaine dernière lors de la mini séance de la session budgétaire de l’assemblée de la Polynésie française. Les fonctionnaires d’État, de l’assemblée ou des communes, détachés en Polynésie française pour occuper des emplois permanents de la fonction publique verront prochainement les avantages liés à ce détachement réduits à néant.





Les fonctionnaires d’État, de l’assemblée ou des communes, détachés en Polynésie française pour occuper des emplois permanents de la fonction publique verront prochainement les avantages liés à ce détachement réduits à néant. La décision a été actée en conseil des ministres mercredi. Le régime encadrant leur détachement date de 1998. Il répondait au besoin de la Polynésie française de pallier l’absence de savoirs et compétences au sein de l’administration polynésienne. Ces savoirs et compétences étaient alors recherchés sur le territoire national. Des conditions attractives, notamment financières, ont alors été proposées pour compenser le différentiel du coût de la vie avec la métropole (coefficient de majoration) et prendre en compte des sujétions et des contraintes particulières liées à la vie ultramarine : éloignement de la métropole et de la famille, coût des voyages pour rentrer en métropole, sentiment d’isolement, etc.



“Grâce à ce régime, la Polynésie française a pu bénéficier de la venue de personnels compétents dont elle ne disposait pas autrefois. Or, constate le gouvernement, ce régime n’apparait plus en adéquation avec les réalités actuelles de la vie en Polynésie française, ces dernières ne justifiant plus son maintien. Par exemple, le voyage vers la Polynésie française n’est en rien comparable à ce qu’il était et la modernisation des moyens de communications ont grandement réduit le sentiment d’isolement au cours d’un détachement.”



À travers ces quelques lignes du conseil des ministres, il est encore moins difficile à comprendre que ces textes en préparation sont uniquement destinés aux fonctionnaires de l’Hexagone, et non ceux de l’assemblée ou des communes. Désormais, Whatsapp compensera l’éloignement si un fonctionnaire d’État est détaché sur un poste local, même si c’est à la demande du Pays.



Le Pays annonce donc une réforme nécessaire en ce sens pour ramener l’équité de traitement entre les Fonctionnaires d'État détachés dans l'administration (FEDA) et les fonctionnaires de la Polynésie française de niveau équivalent, notamment en termes de rémunération. Sont aussi espérés, l’océanisation des cadres et la montée en compétences des fonctionnaires de la Polynésie française.