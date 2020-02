La filière vanille présentée à la ministre à Moorea

Arrivée la veille en Polynésie, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue dimanche matin à Moorea pour visiter la vanilleraie de Francis Tchin Noa à Pao Pao, exploitant et producteur de vanille. Le vanilliculteur a effectué une visite guidée dans une serre en présentant les techniques de production et les différentes étapes de croissance de la vanille, véritable or noir de la Polynésie française. Emma Maraea, directrice de l’Epic « Vanille de Tahiti » et son équipe, ont présenté à la délégation l’organisation de la filière vanille au fenua ainsi que les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre pour aider les producteurs et promouvoir la qualité de la vanille polynésienne. En 2019, environ 5 tonnes de vanilles ont été exportées, pour un montant estimé à 665 millions de francs pacifiques, produites par 747 producteurs locaux sur une superficie de 56 hectares d’exploitation. La ministre a également rencontré plusieurs exploitants et producteurs de vanille de l’île de Moorea, qui présenteront leurs produits lors d’une journée mettant à l’honneur la vanille des territoires d’Outre-mer qui se tiendra au Ministère des Outre-mer le 19 février prochain à Paris à l’occasion du salon international de l’agriculture.