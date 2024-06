La fanzone de Teahupo'o se gagnera sur tirage au sort

Papeete, le 6 juin 2024 Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 lance la billetterie gratuite pour accéder à la Fan Zone de la plage du PK0 à Teahupo’o.





Pour gagner des billets, il faudra s’inscrire aux 10 tirages au sort en ligne, accessible depuis la page Facebook Jeux Surf Tahiti, qui se tiendront du 17 juin au 18 juillet 2024. Soit 10 tirages au sort pour les 10 jours d’ouverture de la Fan Zone. L’annonce des gagnants et l’envoi des billets s’effectueront dès le lendemain, soit les mardis et vendredis.



Du 27 juillet au 5 août 2024, la plage du PK0 accueillera une des trois Fans Zones de Tahiti à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Compte-tenu du caractère imprévisible de la météo, la Fan Zone de Teahupo’o sera ouverte et animée tous les jours (avec ou sans épreuve) de 6h30 à 17h00.



Elle accueillera un écran géant permettant de suivre les épreuves de surf en live ou en replay (mais aussi des disciplines olympiques), un maître de cérémonie et une régie technique pour l’animation, des stands partenaires, des activités sportives et culturelles, des navettes affrétées pour accéder au plan d’eau (sur tirage au sort), une boutique officielle, un fare artisanal et une buvette.



Compte tenu de sa situation géographique, la capacité d’accueil de la plage du PK0 est limitée. Pour la sécurité de tous et dans le but de garantir une expérience spectateur de qualité, le nombre de personnes attendues (600) est en adéquation avec la capacité totale du site.



POur accéder au site avec son billet à la date indiquée, il faudra se rendre au parking gratuit de la zone industrielle de Faratea à Taravao (coordonnées GPS). De là, une navette gratuite vous emmènera jusqu’à Teahupo’o où vous pourrez accéder à la Fan Zone du PK0.



Aucun véhicule ne pourra accéder aux abords du site de compétition. Un point de filtrage sera mis en place par la gendarmerie en amont. Le stationnement en bord de route sera lui aussi interdit. Le seul lieu de stationnement sera le parking gratuit de la zone industrielle de Faratea, à Taravao, dimensionné pour l’évènement.



Pour les épreuves de surf, les billets sont distribués comme suit : 75% sont dédiés à la Polynésie Française et sont destinés au grand public, fédérations sportives et communes labellisées « Terre des Jeux 2024 », contrat de ville, DGEE pour le programme éducatif « Génération 2024 », Tahiti Tourisme, partenaires locaux…



25 % font partis des obligations contractuelles de Paris 2024 et sont destinés à la Fédération Internationale de Surf (ISA) et au programme « amis & familles » des athlètes.



Une fois sur la plage du PK0 et afin que l’expérience sportive soit la plus complète possible, des rotations en bateaux seront organisées pour permettre aux spectateurs d’accéder au plan d’eau. Un jeu sera organisé à l’entrée de la Fan Zone, permettant de faire gagner des places pour monter à bord des bateaux pour une rotation d’une heure.



Le COJO Paris 2024 invite l’ensemble des Polynésiens à participer à l’évènement et ainsi à faire vivre l’esprit olympique au Fenua.



En plus de la fan zone de Teahupo’o, deux autres “fans zones” seront mises en place par le Pays : Fan Zone d’Atimaono, à Papara – du 26 au 30 juillet 2024 - 9h à 17h et Fan Zone de Paofai, à Papeete – du 31 juillet au 04 août 2024 - 9h à 17h sauf le vendredi 2 août, nocturne jusqu’à 21h.



Les deux fans zones seront elles aussi équipées d’écrans géants et animées par la cellule Tu’aro Nui.