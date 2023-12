La famille Pierson cartonne en Californie.

Tahiti, le 5 décembre 2023 - Partie en surf trip familial depuis presque quatre semaines pour deux compétitions aux États-Unis en Californie, Steven Pierson et ses deux enfants, savent se faire remarquer.



Lors de la première compétition à Ocean Side, Naiki a terminé 3e et Kavei perdu en demie finale. Steven Pierson de son côté s’est imposé en catégorie Open.

La deuxième compétition a eu lieu le week-end dernier à San Clemente T street. Naiki y termine deuxième, Lavei 3e et Papa Pierson a gagné une nouvelle fois.

Les enfants étaient inscrits dans les catégories suivantes, Naiki, 7 ans, chez les moins de 9 ans, Kavei, 9 ans, chez les moins de 10 ans, et Steven Pireson était inscrit en catégorie Open. “J’ai été surpris du nombre de compétiteurs dans nos trois catégories, entre 20 et 30 athlètes. Il y avait un sacré niveau chez les jeunes, et même des Japonais”, nous a-t-il confié.

“Les conditions étaient super difficiles sur les deux compétitions, dès que la marée était basse les vagues étaient très petites et fermées. Naiki a fait le show et m’a épaté. Beaucoup ont été surpris de voir ce petit bonhomme surfer comme un grand avec les moins de 9 ans.”

Les enfants ont également fait de belles rencontres. Ils ont été notamment invités à une soirée de présentation du nouveau modèle de planche de Kelly Slater et ont pu discuter avec cette légende du surf.

L’intérêt de ce voyage était de travailler la technique, leur anglais, surfer de nouvelles vagues, et surtout gagner de l’expérience. Le plus compliqué finalement était de continuer à faire les devoirs.