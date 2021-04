La falaise de Maruapo débarrassée de la fourmi de feu

Le protocole de traitement retenu prévoit l’utilisation de produits classés peu ou non toxiques dans la liste des substances autorisées en Polynésie : le S méthoprène et l'Hydraméthylnone. “Elles ont été choisies car elles sont très rapidement détruites par le soleil, l’eau, l’humidité, ou la chaleur selon les cas, justifie l’association. Nous avons testé leur impact in situ et constaté le retour dans la forêt d’un peuplement d’insectes et d’araignées varié six mois après le dernier épandage“. En parallèle, la société partenaire Matarai élabore un panier épandeur transportable par les drones.



Mais l’association doit encore relever le challenge de voler à des altitudes négatives pour traiter une falaise vertigineuse et impraticable, sur plus de 300 mètres de haut. “Les lignes de vol des drones ont été calculées bénévolement par l’ingénieur Gérard Peels et la société Matarai avait obtenu les autorisations de la part de l’Aviation Civile pour voler dans ces conditions extrêmes“ rapporte l’association.



Afin de s’assurer que les intrus ne recolonisent pas la falaise, l’association a également dû s’attaquer aux 7,2 hectares du lotissement Te Maru Ata. Car c’est par là que la peste rouge est arrivée et c’est d’ailleurs par l’activité humaine qu’elle se propage (lire encadré). Une soixantaine d’habitations ont donc été traitées au fipronil ultra-dilué, un gel développé par Hawaii Antlab. “Grâce à une participation active, y compris financière, des habitants du lotissement, seuls 500 m2 sur quatre lots hébergent encore des PFF, félicite l’association. Deux autres colonies sont en cours d'éradication“.