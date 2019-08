La disparition de Taehau inquiète à Moorea

Papetoai, le 13 août 2019 – La famille de Taehau Augustin, âgé de 27 ans et originaire de Vaihere à Papetoai sur l’île de Moorea, lance un appel à l’aide après la disparition du jeune homme il y a quatre jours. L’inquiétude gagne ses proches à mesure que le temps passe.



Taehau Augustin, un jeune homme de 27 ans qui réside avec sa mère dans le district de Vaihere à Papetoai sur l’île de Moorea, a brusquement quitté le domicile familial vendredi dernier vers 15 heures. Il est porté disparu depuis cette date. Plusieurs membres de sa famille, ainsi que des proches, mènent des recherches depuis trois jours dans la vallée de Opunohu, sur le mont Rotui et même sur la route de la montagne reliant la commune associée de Paopao à Teavaro. Mais en vain.



“On a vraiment cherché dans tous les alentours et les endroits dans lesquels Taehau aurait pu se rendre. Vu qu’il n’avait pas de savates et de tricot, on s’est dit qu’il allait avoir froid et qu’il allait revenir. Mais on n’a toujours aucune trace de lui”, regrette Anapa Augustin, le frère jumeau de Taehau. La famille dit avoir reçu des témoignages de personnes affirmant avoir aperçu Taehau dans la vallée de Papetoai ou encore dans la commune de Paea à Tahiti, mais aucune information précise n’a permis jusqu’à aujourd’hui de retrouver le jeune homme.



Mai Norine, la mère des frères jumeaux, explique que Taehau travaillait jusqu’à récemment dans une société de vigiles à Moorea. Il a quitté son travail à la fin du mois de juillet dernier en raison de problèmes internes. Mais, selon sa famille, il ne s’est jamais vraiment remis de cette situation. Outre des soucis d’ordres professionnels, le jeune homme disparu est décrit comme “fragile psychologiquement”.



Alertés par la famille samedi, les gendarmes ont commencé à mener leur enquête depuis lundi matin, mais la mère du disparu est de plus en plus inquiète : “Plus le temps passe, moins on a des chances de le retrouver Taehau. Je suis de plus en plus pessimiste”. Malgré tout, la famille conserve un peu d’espoir : “Je me dis que tout est possible car on nous parle de cette disparition partout où l’on va. Quelqu’un va bien finir par l’apercevoir.”



Le frère de Taehau lance donc un appel à la population : “Si vous avez vu Taehau ou si vous avez des informations concernant cette disparition, appelez la gendarmerie de Moorea ou contactez-nous au 89 73 57 82”. Au moment de quitter son domicile, Taehau était pieds nus, torse nu et portait un short bleu.