La deuxième du déconfinement en métropole en dix points clés

VERT ET ORANGE

DÉPLACEMENTS

FRONTIERES EUROPÉENNES

PARCS ET JARDINS

+ RASSEMBLEMENTS

ÉDUCATION NATIONALE

CAFÉS, BARS ET RESTAURANTS

+ CAMPINGS

PARCS DE LOISIR

TRANSPORTS

SPORT

SALLES DE CINEMA ET MUSEES

Seuls les départements d'Île-de-France (Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines), Mayotte et La Réunion sont désormais classés orange, plus aucun département n'est classé rouge.L'ensemble du reste du territoire est classé vert.Dans les départements "orange", le déconfinement sera "un peu plus prudent que dans le reste du territoire" parce que "le virus y circule un peu plus qu'ailleurs", a expliqué Edouard Philippe.Il a en outre précisé que, selon les seuls indicateurs sanitaires (circulation du virus mesurée par les cas positifs dans les services d'urgence, disponibilité des lits en réanimation, capacité à tester), seuls le Val-d'Oise et Mayotte demeurent préoccupants.Les déplacements seront à nouveau autorisés sans limite à partir du 2 juin, partout sur le territoire national. Le Premier ministre a cependant appelé les Français à la "responsabilité", notamment si possible en différant leurs déplacements.Ils étaient jusqu'alors limités à 100 km à vol d'oiseau autour de son domicile.Des mesures de contrôles "très strictes des déplacements" vers les Outre-mer sont maintenues avec des "mesures stricts de quatorzaine" à l'arrivée, mais une "ouverture plus large des vols pour les vacances" est envisagée "si les conditions sanitaires le permettent"."D'ici là, nous allons expérimenter une nouvelle forme de quatorzaine dans certains territoires, avec un test qui sera réalisé au bout de sept jours", et pourra conduire s'il est négatif "à adapter les contraintes" de la quatorzaine, a-t-il ajouté.La France est "favorable" à la réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, sans quatorzaine pour les voyageurs, a assuré Edouard Philippe."Nous appliquerons la réciprocité" si jamais certains pays imposaient des quatorzaines aux Français, a-t-il toutefois déclaré. Pour les frontières extérieures, "la décision sera prise collectivement avec l'ensemble des pays européens, à l'horizon du 15 juin", a-t-il ajouté.Alors que les parcs et jardins sont déjà ouverts dans les zones vertes depuis le 11 mai, ils pourront à nouveau être accessibles au public en zone orange, notamment à Paris, à partir du 2 juin.Il y aura toutefois des "contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange", a indiqué le Premier ministre, comme le maintien de la limitation des rassemblements à dix personnes. La mairie de Paris réclamait la réouverture des parcs et jardins de Paris depuis plusieurs semaines."Les rassemblements resteront limités à 10 personnes" jusqu'au 21 juin dans l'espace public."Dans les lieux qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas sous la responsabilité d'un gestionnaire d'équipement, dans l'espace public par exemple, les rassemblements resteront limités à 10 personnes", a expliqué Edouard Philippe, en précisant que "les événements culturels et sportifs resteront donc suspendus", et les "discothèques, salles de jeux, stades, hippodromes resteront fermés au public jusqu'au 21 juin".Le Conseil constitutionnel avait déjà retoqué la mesure concernant la limitation des réunions dans les domiciles.Tous les collèges et écoles seront ouverts en juin, alors que les lycées vont rouvrir dans les seules zones classées vertes, a annoncé le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.Pour le bac français, l'oral sera remplacé par un contrôle continu, a-t-il ajouté.Jusqu'alors, depuis le 11 mai, seules les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que les classes de 6e et 5e au collège, avaient repris, mais au ralenti: selon les derniers chiffres du ministère, 20% des élèves d'école primaire et 30% environ des collégiens concernés sont retournés en classe, rarement à temps plein.Les cafés, bars et restaurants rouvriront dans les départements "verts" à compter du 2 juin, tandis que seules les terrasses de ces établissements rouvriront dans les "zones oranges".Dans ces dernières zones, le port du masque sera obligatoire pour le personnel ainsi que pour les clients en déplacement dans l'établissement.Une séparation d'un mètre entre les tables et une limite à 10 personnes par table sera également exigée.Les hébergements touristiques, les villages vacances et les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin en zone verte, après le 22 juin en zone orange.De même, les colonies de vacances pourront rouvrir à compter du 22 juin, a précisé le Premier ministre.Premier mode d'hébergement en été dans l'Hexagone, les 8.000 campings français piaffaient dans l'attente d'une reprise de leur activité.Les parcs de loisir pourront rouvrir dans les zones vertes le 2 juin, "pour les activités permettant la distanciation physique avec le respect de règles strictes et notamment une jauge maximale de 5.000 personnes", a prévenu le Premier ministre.Fermé depuis le 31 mars, l'aéroport de Paris-Orly reprendra ses vols commerciaux de passagers le 26 juin, "en optimisant les infrastructures de l'aéroport" en fonction de la demande, a annoncé son gestionnaire, le groupe ADP.Les piscines, salles de sports et gymnases vont rouvrir dès le 2 juin en zone verte, et le 22 juin dans les zones oranges.Si les sports collectifs restent en revanche interdits jusqu'au 22 juin, les sportifs professionnels vont pouvoir reprendre le 2 juin "avec protocole strict", a indiqué M. Philippe. "Les sports collectifs et notamment les sports de contacts resteront également interdits parce qu'ils ne permettent pas par nature de respecter la distanciation physique", a-t-il ajouté.Les cinémas pourront rouvrir partout sur le territoire à partir du 22 juin.Les musées et les monuments seront rouverts à partir du 2 juin dans les seuls départements classés verts, mais le port du masque y sera obligatoire et "les règles de distanciation physique devront y être respectées", a assuré le Premier ministre.Les petits musées pouvaient déjà accueillir du public depuis le 11 mai.