La der des ders de l'annuaire polynésien

Tahiti, le 21 février 2020 – L'annuaire officiel de Polynésie française 2020 sera la dernière version papier de la bible téléphonique. Les versions en ligne et téléphone seront, quant à elles, toujours disponibles.



L'édition 2020 de l'Annuaire officiel du téléphone de Polynésie française sera la dernière, a-t-on appris par nos confrères de Radio 1. La décision a été prise l'année dernière, après que la société Onati a passé plusieurs années à réfléchir au sort qu'elle allait donner à la bible téléphonique.



Il faut croire que la fin du contrat de 3 ans avec la société d'impression STP-Multipress tombait à pic ! En effet, le marché n'a pas été renouvelé, ce qui marque la fin de l'annuaire.



Par ailleurs, il semblerait que la version papier, bien que distribuée gratuitement aux titulaires d'une ligne fixe, soit moins utilisée que ses versions en ligne et téléphonique. Elle serait donc devenue trop coûteuse, d'autant plus que les recettes publicitaires n'étaient plus suffisantes pour supporter le coût d'impression de l'annuaire, et de sa distribution.

Si cette édition papier sera effectivement la dernière, les versions en ligne et téléphone seront, elles, toujours disponibles.