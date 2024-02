La dépression tropicale forte NAT est déclassée en dépression tropicale modérée

Tahiti le 6 février 2024 - En début d’après-midi, la dépression tropicale forte NAT a été rétrogradée au stade de dépression tropicale modérée.





À 14h, elle était située à 450 km à l'Ouest de Tahiti et à 130 km à l'Ouest-Sud-Ouest de Mopelia. Elle poursuit sa trajectoire vers l'Est-Sud-Est dans les prochaines heures.

NAT devrait circuler au Sud des îles Sous-le-Vent dans la journée de demain, mercredi 7 février, et des îles du Vent, dans la nuit de mercredi et la journée jeudi. Elle gagnerait ensuite l’Ouest des Tuamotu jeudi soir en s’affaiblissant légèrement.

- La pré-alerte cyclonique est maintenue pour les Iles Sous Le Vent et les Iles du Vent.

- La pré-alerte cyclonique est levée pour les îles de Mopelia, Manuae/Scilly et Motu One/Bellingshausen.

- La phase de mise en garde est mise en place pour les Tuamotu Ouest, Centre-Nord et Centre.

Par ailleurs, un temps pluvieux et orageux se maintient pour les prochaines 12 heures au moins sur la Société, engendrant parfois de forts cumuls, ainsi qu'un renforcement des vents et qu'une dégradation de l'état de la mer. L'activité pluvieuse va persister jusqu'à jeudi au moins sur les îles du vent. Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la population de rester attentive aux vigilances météorologiques et de respecter les consignes émises par les autorités.

Une conférence de presse sera tenue ce mercredi matin à 6h30 afin de donner les nouvelles décisions à la population en fonction de l'évolution du phénomène météorologique



Vigilance fortes pluies et fortes houles MESURES PRISES

Interdiction des activités sportives et de loisirs en montagne ainsi que dans les vallées et cours d’eau à compter du mercredi 7 février 00 heure dans les îles du Vent ;

Interdiction des activités de loisirs nautiques à compter du mercredi 7 février 00 heure dans les îles du Vent ;

Interdiction de navigation maritime du mercredi 7 février à 13h au jeudi 8 février à 13h dans les îles du Vent ;

pour rappel, tous les établissements scolaires et universitaires, ainsi que les structures d’accueil collectif de mineurs (crèches, garderies, jardins d’enfants, centres de loisirs sans hébergement, associations sportives et culturelles) des îles du Vent et îles Sous le vent seront fermés le mercredi 7 février toute la journée.





CONSIGNES DE SECURITÉ



Pour l’ensemble de la population :

imiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

ne pas s’approcher des plages ou du littoral en raison des risques de vagues qui peuvent être à l'origine d'accidents ;

rester prudents sur les routes en bordure de mer. Pour les propriétaires d'embarcations :

vérifier les amarres de vos embarcations ou les mettre à l'abri. Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle :

Surveiller la montée du niveau de la mer ;

se mettre à l’abri si nécessaire. Pour les propriétaires d'embarcations :Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 6 Février 2024 à 21:31 | Lu 757 fois