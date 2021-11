La dépollution de Mangareva a débuté

Mangareva, le 31 octobre 2021 - Depuis mardi dernier, une équipe militaire est à Rikitea afin de nettoyer onze sites utilisés pendant la période du CEP.



Lors de la dernière visite du haut-commissaire aux Gambier, la population de Mangareva avait évoqué son désir de faire évacuer les déchets restants du temps du CEP. Faisant écho en cela à la visite présidentielle d’Emmanuel Macron, en juillet dernier, qui avait annoncé le nettoyage des sites polynésiens utilisés pendant la période des essais nucléaires. Pour répondre à cette demande, le navire AR 22 a été chargé de cette mission aux Gambier. Avant son arrivée, la commune de Rikitea a pu répertorier onze sites environ à dépolluer. Selon un agent communal, “les sites ont été difficiles à identifier car nous ne savions pas nous-mêmes où étaient ses sites… Nous avons dû faire des recherches dans nos archives et demander aux anciens du village, mais même avec cela c’est resté approximatif…”



Les travaux se prolongeront une semaine après le départ du navire, et les déchets récoltés seront stockés et rapatriés à Papeete par des navires commerciaux.