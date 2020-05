La dengue 2 toujours présente

Tahiti, le 11 mai 2020 - Selon le dernier bulletin de veille sanitaire, communiqué ce lundi, 19 nouveaux cas de dengue 2 ont été confirmés entre le 6 avril et le 3 mai. Une 15ème île, Raivavae, est entrée en phase épidémique le 4 mai.



Alors que la circulation du Covid-19 reste encore faible au fenua, l'épidémie de dengue 2 continue de sévir. Selon le dernier bulletin de veille sanitaire, communiqué ce lundi par le bureau de veille sanitaire, 19 nouveaux cas de dengue 2 ont été confirmées entre le 6 avril et le 3 mai. Depuis le début de l'épidémie en avril 2019, 2 882 personnes ont été atteintes par la maladie.



Une 15ème île, Raivavae aux Australes, est également entrée en phase épidémique le 4 mai. Les autres îles concernées sont Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Huahine, Taha'a, Rangiroa, Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa, Ua Huka, Fatu Hiva, Tubuai et Rurutu.



Au-delà des actions de lutte anti-vectorielle de la Direction de la santé (Centre d’hygiène et de salubrité publique) avec la collaboration des communes, il relève de la responsabilité de chacun de se mobiliser contre la dengue. Eliminer chaque semaine les gîtes larvaires autour de son domicile et dans son environnement. Consulter rapidement un médecin en cas d’apparition de symptômes (fièvre, myalgies, arthralgies, etc.) pour confirmer ou infirmer le diagnostic de dengue.



Et en cas de dengue confirmée, se protéger des piqûres de moustiques pour éviter la diffusion du virus dans son entourage (dormir sous moustiquaire), et limiter les déplacements pour ne pas contaminer d’autres zones géographiques.



Augmentation des cas de leptospirose



Le bulletin de veille sanitaire fait également état d'une activité "élevée" de leptospirose. Entre le 6 avril et le 3 mai 17 cas ont été confirmés.