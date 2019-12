La demande de réintégration des ex-InterContinental renvoyée au 20 janvier

La requête, déposée le 6 décembre par leur avocat, Me Stanley Cross, devait être étudiée lundi matin par le tribunal du travail. L’avocat de la direction de l’Intercontinental s’étant constitué tardivement, l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 20 janvier à 14 heures.



Au terme du renvoi lundi, Me Cross a expliqué que ce référé était destiné à faire constater la nullité des licenciements : “Ils ont été licenciés sur la base de témoignages anonymes et cela constitue une violation des libertés fondamentales tel que le démontre la jurisprudence relative à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2018.”