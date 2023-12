La délibération boiteuse pour équilibrer les comptes de la PSG

Tahiti le 8 décembre 2023. Dénoncée par la CTC en 2022, la nouvelle cotisation sociale exceptionnelle prévue par le Pays pour équilibrer les comptes de la PSG et renflouer les caisses du RGS est juridiquement instable.



Le 27 novembre dernier, le Cesec rendait un avis favorable au projet de loi du Pays visant à rétablir la “cotisation sociale exceptionnelle”. Un texte, qui n'aura pas d'incidence sur le coût du travail et la rémunération du salarié, et qui a pour objectif d'équilibrer les comptes de la branche assurance-maladie de la CPS. Une mesure avec laquelle le Pays espère réinjecter 2,557 milliards de francs dans le régime général des salariés, mais mettrait de facto, d'autres branches de la CPS en danger si son caractère “exceptionnel” venait à s'éterniser.

Cette “cotisation exceptionnelle” avait déjà été mise en place entre 2019 et 2022 par le gouvernement d’Edouard Fritch. Une « économie de bouts de chandelle » validée au conseil d’administration de la CPS, puis au CESEC et enfin par la commission de l’économie de l’assemblée de la Polynésie française qui attend désormais son vote en séance plénière.

Le dispositif repose sur la mise en place d'une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur en échange d’un abaissement leurs cotisations vers les autres branches.

Pour autant, la sécurité juridique du dispositif n’est pas assurée. En effet, dans son rapport définitif rendu en juin 2022 sur le contrôle des comptes et la gestion de la CPS de la protection sociale généralisée, le gendarme financier mettait le Pays en garde sur le procédé. « Cette cotisation qui ne concerne que les employeurs s’écarte encore une fois du principe fixé par l’article 41 de la délibération n°74-22 modifiée, à savoir un financement assuré par les employeurs, les salariés et les titulaires d’une pension de retraite ou de réversion, qui s’opère pour le RGS à raison de deux tiers à la charge des employeurs et d’un tiers à la charge des salariés. Au vu des pratiques contestables concernant le FSRE, la Chambre invite là encore la Caisse à s’assurer de la régularité de la cotisation exceptionnelle d’assurance maladie pour les prochains exercices. »

Instituée par méconnaissance du droit par la précédente majorité, cette nouvelle contribution exceptionnelle est cette fois-ci remise en place en toute conscience de son irrégularité par le nouvelle équipe dirigeante du président Brotherson.